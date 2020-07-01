دوري أبطال أوروبا: ويفا يؤكد عدم تعديل خططه رغم تشديد إجراءات الإغلاق بالعاصمة البرتغالية جراء فيروس كورونا

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الحكومة البرتغالية تشدد إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا في لشبونة التي من المقرر أن تستضيف ما تبقى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في منتصف أغسطس/آب 2020.

على الرغم من تشديد إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا المستجد في العاصمة البرتغالية لشبونة التي من المقرر أن تستضيف ما تبقى من مسابقة دوري الأبطال بين 12 و23 أغسطس/آب، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء أن ذلك لا يستدعي أي تعديل في خططه. وفرض رئيس الوزراء البرتغالي الخميس الماضي إجراءات إغلاق على أحياء في الضواحي الشمالية للعاصمة اعتبارا من الأول من يوليو/تموز، لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" فيها.

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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء أن تشديد إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا المستجد في لشبونة التي من المقرر أن تستضيف ما تبقى من مسابقة دوري الأبطال المعلقة منذ مارس/آذارلا يستدعي حاليا أي تعديل في خططه.

وأفاد متحدث باسم الاتحاد "نأمل في أن تسير الأمور على ما يرام، ونتمكن من تنظيم الدورة في البرتغال. في الوقت الحالي، لا أسباب لوضع خطة بديلة". وأضاف "نتابع الوضع بشكل يومي وسنتخذ التدابير اللازمة في حال دعت الحاجة".

وفي وقت لاحق، أفاد الاتحاد القاري أن رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين اجتمع عبر تقنية الاتصال بالفيديو برئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا ورئيس اتحاد اللعبة في البلاد فرناندو غوميش، للبحث في آخر المستجدات المرتبطة باستضافة لشبونة لما تبقى من دوري الأبطال هذا الموسم.

وقال "ويفا" إنه "خلال الاجتماع، أكدت جميع الأطراف التزامها الكامل بالعمل معا متعاونين من أجل تقديم حدث ناجح في لشبونة. ناقش المشاركون حقيقة أن هذه بطولة غير مسبوقة تمثل تحديات كبيرة، لكنهم أكدوا اعتقادهم بأن الظروف الضرورية ستكون متاحة في البرتغال لاستضافة مباريات +فاينل ايت+ دوري أبطال أوروبا المقررة لاختتام موسم 2019-2020".

وفرض رئيس الوزراء البرتغالي الخميس الماضي الإغلاق على أحياء في الضواحي الشمالية للعاصمة اعتبارا من الأول من يوليو/تموز، لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" فيها.

وتشمل الإجراءات نطاق خمس بلديات بينها بلدية لشبونة، حيث ستقتصر التجمعات على خمسة أشخاص كحد أقصى، بعدما كانت 10 في مناطق العاصمة، و20 في المناطق الأخرى من البلاد.

وعلق الاتحاد القاري مسابقتيه للأندية (دوري الأبطال و"يوروبا ليغ") اعتبارا من مارس/آذار الماضي بسبب "كوفيد-19". وهو أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي، عزمه على استكمال المسابقة الأم في لشبونة بين 12 أغسطس/آب و23 منه، على ان تقام مبارياتها (اعتبارا من الدور ربع النهائي) بنظام بطولة مصغّرة.

ولم يحسم ويفا لدى إعلان قراره، ما إذا كان سيسمح بحضور المشجعين، مشيرا إلى أن قرارا بشأن ذلك سيتخذ "بحلول منتصف يوليو/تموز".

وضمنت أربعة فرق بلوغ ربع النهائي، هي باريس سان جرمان، لايبزيغ، أتالانتا برغام، وأتلتيكو مدريد.

فرانس24/ أ ف ب

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