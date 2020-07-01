ديوكوفيتش يتبرع بأكثر من 40 ألف يورو لبلدة صربية منكوبة بفيروس كورونا

أندري ايساكوفيتش ا ف ب/ارشيف

الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال مباراة ضمن دورة "أدريا تور" في كرة المضرب، في 12 حزيران/يونيو 2020 في بلغراد.

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بلغراد (أ ف ب)

تبرّع لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا بأكثر من 40 ألف يورو (45 ألف دولار) لبلدة صربية تضررت بشدة من وباء كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وذكرت قناة "سبورت كلوب" الرياضية على موقعها الإلكتروني أن ديوكوفيتش الذي أعلن الثلاثاء الماضي اصابته بفيروس كورونا المستجد، تبرّع لبلدة نوفي بازار في جنوب غرب صربيا لمساعدتها في مكافحة التفشي المتزايد للعدوى.

وكانت البلدة أعلنت حالة الطوارئ اواخر حزيران/يونيو بسبب انتشار "كوفيد-19".

بعد النجاح في السيطرة على الموجة الأولى من تفشي الفيروس في أوائل ايار/مايو، شهدت صربيا الآن موجة جديدة حيث تسجل أكثر من 200 حالة يوميا في الأيام الأخيرة مقارنة بنحو 50 حالة قبل شهر.

وسلطت الأضواء مؤخرا على صربيا بعد السماح لديوكوفيتش بتنظيم دورة خيرية "جولة أدريا" في دول البلقان بدأت في العاصمة بلغراد في منتصف حزيران/يونيو واستمرت في كرواتيا قبل تتوقف عقب اكتشاف حالات إصابة بالفيروس لعدد من المشاركين فيها.

وعدا عن ديوكوفيتش أصيب بالفيروس كل من زوجته إيلينا ومدربه الكرواتي غوران ايفانيسيفيتش واللاعبون مواطنه فيكتور ترويتسكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش، ما دفع الصربي للاعتذار عن سوء تقدير الوضع الصحي والاعتراف بالخطأ في تنظيم الدورة، بعد تعرّضه للكثير من الانتقادات.

وأسف ديوكوفيتش "لكل فرد أَصيب" بالفيروس خلال الدورة الاستعراضية التي كان من المفترض أن تقام في خمس مدن في دول البلقان، متمنيا "ألا يؤدي ذلك الى تعقيد الحالة الصحية لأي شخص وأن يكون الجميع بخير".

وسجّلت صربيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي سبعة ملايين نسمة، ما يقرب من 15 ألف إصابة ووفاة 280 شخصا.

© 2020 AFP