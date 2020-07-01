سان جرمان يستعد لدوري الأبطال والكأسين المحليتين بودّية مع لوهافر

فيليب ديسماز ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مهاجما باريس سان جرمان كيليان مبابي (يمين) والبرازيلي نيمار يتصافحان عقب هز شباك ليون في نصف نهائي مسابقة كأس فرنسا في ليون في الرابع من آذار/مارس 2020.

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باريس (أ ف ب)

أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء أنه سيخوض مباراة ودّية ضد لوهافر من الدرجة الثانية أمام نحو خمسة آلاف مشجع استعدادا للمباراتين النهائيتين لمسابقتي كأس فرنسا وكأس الرابطة والدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وستكون المباراة التي يحتضنها ملعب "أوسيان" الخاص بلوهافر في 12 تموز/يوليو هي الأولى للفريق الباريسي منذ إقصائه بوروسيا دورتموند الألماني من الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال في 11 آذار/مارس الماضي، حيث توقفت بعدها المنافسات بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وعاد فريق العاصمة الذي أُعلن بطلا للدوري بعد وضع حد للموسم مبكرا بسبب تبعات "كوفيد-19"، إلى التدريب الشهر الماضي استعدادا للمباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا ضد سانت اتيان في 24 تموز/يوليو الحالي، والمباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة ضد ليون بعدها بأسبوع، وخوض المنافسات الأوروبية المقررة في العاصمة البرتغالية لشبونة ابتداء من 12 آب/اغسطس.

وسيكون بإمكان فريق الدرجة الثانية استقبال ما لا يزيد عن خمسة آلاف متفرج، تماشيا مع القيود التي تفرضها الحكومة الفرنسية والتي من المقرر أن تخفف على الأحداث الرياضية والثقافية اعتبارا من 11 الحالي.

ومن المقرر أن يبدأ باريس سان جرمان حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري في نهاية الأسبوع قبل الأخير من آب/أغسطس، ومن المتوقع أن يلعب مباراتين وديتين أخريين استعدادا لانطلاق الموسم.

© 2020 AFP