غوارديولا يشكر سانيه مع اقتراب انتقاله الى بايرن ميونيخ

ليندسي بارنابي ا ف ب/ارشيف

المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا ينظر الى لاعبه الألماني لوروا سانيه خلال مؤتمر صحافي لفريقهما مانشستر سيتي في 11 كانون الأول/ديسمبر 2018.

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لندن (أ ف ب)

وجه الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي الأربعاء الشكر للاعب الجناح الألماني لوروا سانيه، مع اقتراب انتقاله الى بايرن ميونيخ بطل البوندسليغا في المواسم الثمانية الأخيرة.

وأشارت تقارير صحافية عدة ليل الثلاثاء، الى ان الناديين باتا على مشارف الاتفاق على انتقال اللاعب، مقابل نحو 55 مليون جنيه استرليني (نحو 68 مليون دولار).

وأشار غوارديولا اليوم الى ان بعض التفاصيل المتعلقة بالصفقة لا تزال تحتاج الى اتمام، لكن بات بحكم المؤكد ان الجناح الموهوب البالغ من العمر 24 عاما في طريقه للرحيل.

وقال المدرب الإسباني "أوجه إليه الشكر الكبير الكبير على هذه الأعوام التي أمضيناها معا، وأتمنى له أفضل ما يمكن في الفصل الجديد مع نادٍ مذهل مثل بايرن ميونيخ".

وتابع غوارديولا الذي سبق له تدريب النادي البافاري "كنت أحب أن يبقى هنا (في سيتي)، لكنه قرر ان يغادر".

وانضم سانيه الى سيتي في العام 2016 آتيا من شالكه الألماني.

ويستضيف سيتي الخميس على ملعبه استاد الاتحاد، منافسه ليفربول الذي انتزع منه هذا الموسم لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد غوارديولا الذي قاد سيتي الى لقب البريمرليغ في الموسمين الماضيين، ان فريقه الذي يحتل حاليا المركز الثاني بفارق 23 نقطة خلف ليفربول، يريد ان يثبت نفسه غدا.

وأوضح "في الرياضة، ثمة دائما ما تريد اثباته (...) نحن راضون بشكل كبير عما قمنا به وما نقوم به، لكن بالنسبة الى الرياضيين، هذا لا يكفي. الماضي هو الماضي. ما قمنا به يبقى معنا، في ذكرياتنا، لكن العرض يجب ان يستمر".

ووجه غوارديولا التحية الى نظيره في ليفربول الألماني يورغن كلوب الذي قاد فريقه الى ثلاثة ألقاب كبيرة في نحو عام، هي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية 2019، والدوري الممتاز 2019-2020، علما بأن الأخير هو الأول للنادي الأحمر في البطولة المحلية منذ ثلاثة عقود.

وقال الإسباني "لا أعرفه بشكل جيد (على المستوى الشخصي) لكنني معجب به وبكرة القدم التي يقدمها فريقه".

وتابع "هو يريد الفوز، أنا أريد الفوز، لكن (هذا التنافس) ينتهي بنهاية المباراة. هو زميلي وبالطبع أريد ان تجمعني به علاقة جيدة".

© 2020 AFP