لبنان: متظاهرون يقطعون الطرقات بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز المدعوم جزئيا

قطع الطرقات وحرق الإطارات في لبنان احتجاجا على رفع سعر الخبز. 30 يونيو/حزيران 2020. © صورة من تلفزيون فرانس24.

قطع متظاهرون لبنانيون غاضبون الطرقات في غرب العاصمة بيروت وفي صيدا عقب قرار الحكومة رفع سعر الخبز المدعوم جزئيا بنسبة 33 في المئة، مطالبين بإلغاء القرار. وفي طرابلس، شمال البلاد، افترش متظاهرون الأرض وناموا في الشارع. ويأتي هذا القرار وسط أزمة اقتصادية حادة إذ خسرت الليرة اللبنانية نحو 80 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.