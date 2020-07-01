ليكرز يعلن تعاقده مع جاي آر سميث

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعلن لوس أنجليس ليكرز متصدر المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأربعاء تعاقده مع لاعب الارتكاز جاي آر سميث في صفقة انتقال حر ستجمعه مجددا مع "الملك" ليبرون جيمس.

وكتب ليكرز في تغريدة على حسابه في تويتر مرفقة بصورة لسميث بقيمص النادي "مرحبا بك في التشكيلة".

وساهم سميث، المتوّج بجائز أفضل لاعب احتياطي عام 2013 مع نيويورك نيكس، مع ليبرون جيمس في تتويج كليفلاند كافالييرز بلقب الدوري عام 2016.

ولم يلعب سميث منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بعد قرار كافالييرز التخلي عن خدماته. تدرب مع ليكرز في آذار/مارس الماضي قبل تعليق الدوري بسبب فيروس كورونا المستجد. في ذلك الوقت، قرر ليكرز التعاقد مع ديون ويترز.

بقي سميث (34 عاما) في منطقة لوس أنجليس، ولجأ ليكرز إلى خدماته بعد أن أعلن لاعب ارتكازه آيفري برادلي الأسبوع الماضي أنه اختار عدم العودة إلى الملاعب خلال استئناف منافسات الدوري في أورلاندو، لأسباب تتعلق بصحة الأسرة.

© 2020 AFP