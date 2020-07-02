أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 بالولايات المتحدة خلال 24 ساعة (جونز هوبكنز)

إعلان مطعم في أحد شوارع مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية في 01 تموز/يوليو 2020

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واشنطن (أ ف ب)

سُجّلت نحو 52 ألفا و898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة في رقم قياسي منذ بداية الوباء، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأربعاء الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي.

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى نحو 2,7 مليون.

وسجّلت البلاد أيضا 706 وفيات بالفيروس في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 128 ألفا و28.

وعدد الإصابات المكتشفة حديثًا في الولايات المتحدة، أعلى من أيّ وقت مضى منذ ظهور الوباء. كذلك فإن عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفيات يتزايد في عدد من بؤر الوباء، كما هو الحال في هيوستن (تكساس) وفينيكس (أريزونا).

والأربعاء، سجّلت تكساس رقماً قياسيّاً يوميّاً في عدد الإصابات، إذ أحصت 8076 إصابة جديدة بكوفيد-19، أي ما يقرب من ألف إصابة أكثر من اليوم السابق.

وفي ضوء هذه الزيادة في أعداد الإصابات، اضطرت بعض الولايات إلى التمهل في عملية الخروج من الحجر.

فقد قرر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم الأربعاء منع خدمات المطاعم في أماكن مغلقة في لوس أنجليس و18 مقاطعة أخرى في الولاية.

ويطال الحظر الحانات ودور السينما والمتاحف "لمدة ثلاثة اسابيع على ألقل".

من جهته، أعلن حاكم ميشيغن في شمال البلاد إغلاق جزء كبير من الحانات التي اعتبرها مصد "بؤر جديدة"، بينما انضمت ولايتا أوريغون (شمال غرب) وبنسلفانيا (شمال شرق) إلى تلك التي تفرض وضع كمامات.

وقال الطبيب ديفيد روبن مدير مركز الأبحاث في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا إن "غياب رد وطني حازم وخصوصا فرض وضع كمامة في جميع أنحاء البلاد سيواصل تهديد استمرارية اقتصادنا وقدرة مدارسنا على إعادة فتح أبوابها في الخريف".

داكس/جص-اا

© 2020 AFP