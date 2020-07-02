إيران تعلن عن وقوع حادث في موقع نووي "لا يشهد نشاطا" دون أن يسفر عن إصابات

هنغامه فهيمي ا ف ب/AFP/ارشيف

موقع مفاعل نطنز النووي الايراني في صورة من الارشيف تعود الى 30 اذار/مارس 2005.

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طهران (أ ف ب)

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الخميس أن حادثا وقع في مكان قيد الإنشاء في مجمع نووي بدون أن يسفر ذلك عن إصابات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وذكر المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي إن "حادثا وقع صباح الخميس وأدى إلى تضرر مستودع قيد الإنشاء في فناء في موقع نطنز" بوسط إيران.

ونقلت الوكالة عن كمالوندي قوله إن المجمع لا يشهد حاليا نشاطا، وأكد أنه ليس هناك خطر تلوث إشعاعي.

وقال أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية والتحقيقات تجري لمعرفة أسباب وقوعه.

ولم يقدم أي تفاصيل حول طبيعة الحادث المذكور.

وأعلنت طهران في أيار/مايو تعليق عدد من الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي في 2018.

ومنح الاتفاق الموقع في 2015 إيران تخفيفا للعقوبات مقابل قيامها بالحد من برنامجها النووي.

وأعقب الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق بإعادة فرض عقوبات مشددة أحادية على طهران.

ومجمع نطنز أحد منشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران.

© 2020 AFP