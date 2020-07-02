الجزائر: تبون يصدر عفوا رئاسيا عن عدد من ناشطي الحراك

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أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء عفوا عن ستة سجناء بمناسبة الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال (5 يوليو 1962)، ومن بينهم ناشطون على صلة بالحراك الاحتجاجي. وحسب صحيفة "الخبر"، سيتم الإفراج عن عدد من نشطاء الحراك الخميس ومن بينهم المعارض السياسي كريم طابو وسمير بلعربي.

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أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأربعاء عفوا عن ستة سجناء بينهم على ما يبدو ناشطون على صلة بالحراك الاحتجاجي لمناسبة الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال (5 يوليو 1962).

وتوقعت صحيفة "الخبر" الإفراج عن عدد من نشطاء الحراك الخميس ومن بينهم المعارض السياسي كريم طابو والعضو النشط بالحراك الشعبي الاحتجاجي المناهض للنظام سمير بلعربي.

بيان الرئاسة الجزائرية لم يوضح ما إذا كان العفو يشمل ناشطين في الحراك الاحتجاجي، لكن بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن ثلاثة على الأقل من الأشخاص الستة المشمولين بالعفو، كانوا قد سُجنوا لصلتهم بالحراك.

وقال المتحدث باسم اللجنة قاسي تانساوت إن العفو يشمل ناشطين في الحراك. وأضاف: "نحن متأكدون في ما يتعلق بثلاثة منهم ونتحقق" من الأمر بالنسبة إلى الأشخاص الثلاثة الآخرين.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيانها "أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء عفواً لفائدة أشخاص محبوسين، بمناسبة الذكرى المزدوجة الـ58 لعيدَي الاستقلال والشباب".

ومن حق رئيس الجمهورية إصدار عفو عن المساجين، ويتمّ ذلك عادة في الأعياد الوطنية الكبرى على غرار عيدَي الاستقلال والثورة، وكذلك في الأعياد الدينيّة كعيدَي الفطر والأضحى.

وتزامنا مع ذلك، طالب القضاء الجزائري الأربعاء بفرض عقوبة السجن ثلاث سنوات على ثلاثة ناشطين في الحراك الشعبي، بينهم الصحافي مرزوق تواتي، لمشاركتهم في مظاهرة محظورة في بجاية في منطقة القبائل (شمال شرق)، بحسب جمعية لدعم سجناء الرأي.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إن "النيابة طلبت السجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة قدرها مئتي ألف دينار (1375 يورو) ضد كل من المعتقلين الثلاثة" مرزوق تواتي ويانيس عجيلا وعمار بري.

فرانس24/ أ ف ب

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