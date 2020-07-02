الدوري الأميركي للمحترفين: يانّيس جاهز للتحدي "الأصعب"

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لوس انجليس (أ ف ب)

اعتبر اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس متصدر ترتيب الدوري الاميركي للمحترفين، ان احراز لقب هذا الموسم سيكون بالغ الصعوبة، مستبعدا تكهنات تقلل من قيمة التتويج بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفيما يستعد 22 ناديا للذهاب الى اورلاندو من اجل استئناف الدوري في 30 تموز/يوليو، في صيغة معدّلة تتناسب مع توصيات العودة الآمنة إلى الملاعب، اعتبر البعض ان توقف الدوري لاربعة أشهر سيقلّل من قيمة المتوّج بلقب أهم بطولة سلوية في العالم.

لكن يانّيس، أفضل لاعب في الدوري لموسم 2018-2019، يصرّ أن الظروف الاستثنائية لفترة كورونا ستجعل الفوز بلقب الدوري "الأصعب" في التاريخ.

قال في اتصال عبر الفيديو لشبكة "اي اس بي ان": "اسمع كثيرين يقولون ان هناك نجمة ستوضع بجانب اسم الفائز باللقب. لكن في نهاية النهار، أشعر انها ستكون البطولة الاصعب للفوز بها، لان الظروف صعبة جدا جدا حاليا".

وسيتم تجميع الاندية في "فقاعة" مجمّع ديزني وورلد في اورلاندو بولاية فلوريدا حتى نهاية الموسم، مع تدابير احترازية صارمة لمنع انتقال عدوى "كوفيد-19".

ويرى نجم ميلووكي البالغ 25 عاما أن هذا الامر سيضيف مزيدا من التحدي على الاشهر الاخيرة من الدوري.

تابع اللاعب النيجيري الاصل "كما قلت سابقا اشعر بانه اللقب الاصعب. تذهب الى مكان ما دون عائلتك لثلاثة-أربعة اشهر، ولم تلعب كرة السلة لثلاثة اشهر ونصف-اربعة اشهر".

اضاف "أي فريق يريد المزيد يجب ان يكون مستعدا ذهنيا لكل الاحتمالات".

وقلل يانيس من مخاوف تفشي الفيروس في فلوريدا، حيث ارتفع عدد الاصابات بشكل كبير في الاسابيع الاخيرة، بعد اعلان رابطة الدوري عن استكمال الموسم "الجميع يخشى على صحته. لا يريد أحد ان يخاطر بنفسه هناك، لكن في نهاية اليوم هذا ما اختارته رابطة الدوري، وسنستأنف المباريات ويجب ان نقوم بعملنا".

تابع "وظيفتي هي ممارسة كرة السلة والذهاب هناك لدعم زملائي وتمثيل المدينة. لكن بالتأكيد، أعتقد انني وعائلتي، خصوصا والدتي، الجميع لديه مخاوف على صحتنا وصحتي".

ويُعدّ باكس من المرشحين الاقوياء لاحراز اللقب، وبلغ رصيده 53 فوزا و12 خسارة فقط عند توقف الدوري في اذار/مارس الماضي.

© 2020 AFP