الرئيس الجزائري يعلن أن بلاده ستستعيد رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي

ألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع خطابا أمام قادة الجيش الخميس خلال احتفال بمناسبة الذكرى 58 لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي. وأعلن تبون في كلمته أن "رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم" ستصل مطار هواري بومدين على متن طائرات عسكرية قادمة من فرنسا خلال الساعات القادمة.

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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطاب ألقاه خلال حفل عسكري الخميس بمناسبة ذكرى الاستقلال أن بلاده ستسترجع رفات 24 مقاوما ضد الاستعمار الفرنسي.

وقال تبون أمام قادة الجيش "بعد ساعات ستحط بمطار هواري بومدين طائرات عسكرية قادمة من فرنسا وعلى متنها رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم، مضى على حرمانهم من حقهم الطبيعي والإنساني في الدفن أكثر من 170 سنة".

وجاء في كلمة تبون الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع "احتفالات هذه السنة بعيد الاستقلال ستكون أيضا لحظة من اللحظات الحاسمة في تاريخ الأمة، فهي تتميّز باسترجاع رفات مجموعة من شهداء المقاومة الشعبية الأبطال الذين تصدوا لبدايات الاحتلال الفرنسي الغاشم في الفترة ما بين 1838 و1865".

وتابع "أبى العدو المتوحش إلا أن يقطع آنذاك رؤوسهم عن أجسامهم الطاهرة نكاية في الثوار، ثم قطع بها البحر حتى لا تكون قبورهم رمزا للمقاومة".

وتتواجد جماجم المقاومين الجزائريين وأشهرهم الشيخ بوغلة والشيخ بوزيان، في منطقة الزعاطشة في جنوب شرق الجزائر.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد خلال زيارة للجزائر في السادس من ديسمبر/كانون الأول بإعادة رفات الجزائريين الموجودة في متحف الإنسان في باريس.

فرانس24/ أ ف ب

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