بورما: مقتل 126 شخصا على الأقل في انهيار أرضي بمنجم للحجر الكريم في شمال البلاد

صورة انتشرت على مواقع التواصل عن عملية الإغاثة في ولاية كاتشين، شمال بورما، إثر انهيار أرضي في منجم. 2 يوليو/تموز 2020.

قتل 126 شخصا على الأقل الخميس في انهيار أرضي بمنجم لحجر اليشم الكريم في شمال بورما، كما أكدت السلطات. وقال تار لين ماونغ المسؤول المحلي بوزارة الإعلام "هناك جثث أخرى في الوحل... الأرقام سترتفع".

إعلان اقرأ المزيد

قالت السلطات في بورما الخميس إن انهيارا أرضيا في منجم لحجر اليشم الكريم في شمال البلاد أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 126 شخصا حسب آخر حصيلة.

وقالت إدارة الإطفاء على فيس بوك إن العمال كانوا يجمعون الأحجار الكريمة في منطقة هباكانت الغنية باليشم في ولاية كاتشين عندما دفنتهم "موجة من الوحل" ناتجة عن الأمطار الغزيرة.

وأضافت أن هناك المزيد من الأشخاص في عداد المفقودين. وقال تار لين ماونغ المسؤول المحلي بوزارة الإعلام: "هناك جثث أخرى في الوحل... الأرقام سترتفع".

والانهيارات الأرضية المميتة والحوادث الأخرى شائعة في مناجم هباكانت سيئة التنظيم، والتي تجذب العمال الفقراء من جميع أنحاء بورما ولكن هذا هو أسوأ حادث منذ أكثر من خمس سنوات.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك