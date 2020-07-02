وزير الخارجية الفرنسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا خلال اتصال مع السراج

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وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان خلال مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 15 يوليو/تموز 2019.

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال اتصال هاتفي أجراه الخميس برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، إلى وقف التدخل الخارجي في هذا البلد ووقف إطلاق النار. من جانبه اعتبر السراج أن التحركات السياسية التي تحدث الآن ليست "مبادرات لإيجاد حل للأزمة"، بل هي "مناورات" تستهدف فقط إيجاد أدوار لشخصيات بعينها.

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أصدر مكتب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج بيانا قال فيه إن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أجرى اتصالا هاتفيا بالسراج الخميس، دعا خلاله إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ووقف "التدخلات الخارجية".

ووفق هذا البيان، فقد أكد لودريان رفض بلاده "للتدخل الأجنبي في ليبيا بجميع أنواعه وبمختلف مصادره"، معبرا عن قلق باريس من الوضع المتوتر حاليا. كما دعا الوزير لودريان، وفق المصدر نفسه، إلى الإسراع بتحقيق وقف لإطلاق النار يتيح العودة للمسار السياسي من خلال جهود الأمم المتحدة.

من جهته، أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، بأن ما يحدث الآن من تحركات سياسية ليست "مبادرات لإيجاد حل للأزمة"، بل هي "مناورات" تستهدف فقط إيجاد أدوار لشخصيات بعينها.

وتابع أن "الانتخابات يجب أن تكون في صلب المسار السياسي وعدم إضاعة الوقت بحلول تلفيقية"، مشيرا إلى أن "وضوح المسار السياسي هو ما سيبعدنا عن الخيار العسكري".

كما تحدث السراج على الضرورة القصوى لرفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط.

وشهدت ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، نزاعا مسلحا اندلع في أبريل/نيسان 2019 بين قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي من جهة، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس من جهة أخرى.

وانتهى النزاع الذي تسبب في مقتل وجرح المئات من المدنيين وتشريد أكثر من 200 ألف شخص باستعادة حكومة طرابلس السيطرة على كامل شمال غرب ليبيا، وإجبار قوات المشير حفتر بالتراجع إلى سرت الواقعة 450 كلم شرق العاصمة.

فرانس24/ أ ف ب

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