السجن 30 عاماً لجهادي فرنسي أدين بارتكاب جرائم في سوريا

بنوا بيروك ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

رسم لقاعة المحكمة يظهر فيه الجهادي الفرنسي تايلر فيلوس متحدّثا في مستهلّ محاكمته في باريس في 25 حزيران/يونيو 2020.

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باريس (أ ف ب)

حكمت محكمة في باريس الجمعة على الجهادي الفرنسي تايلر فيلوس، أحد أمراء تنظيم الدولة الإسلامية وقطب شبكة الإرهاب الفرنسية، بالسجن لمدة 30 عاماً، بعدما أدانته بارتكاب جرائم في سوريا بين العامين 2013 و2015.

وقال رئيس محكمة النقض مخاطباً المدان إنّ المحكمة "قرّرت أن لا تحكم عليك بالسجن المؤبّد، وهو أمر كان بمقدورها أن تفعله"، بعدما وجدته مذنباً بكلّ التّهم الموجّهة إليه، بما فيها إعدام أسيرين.

وأضاف أنّ المحكمة قرّرت تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 30 عاماً لأنّها أرادت أن "تترك لك بصيص أمل كي تتمكّن من أن تتغيّر إلى الأفضل".

وأوضح القاضي أنّ المدان يجب أن يقضي ثلثي مدّة العقوبة على الأقلّ خلف القضبان، أي أنّه لن يستفيد من أيّ إطلاق سراح مشروط قبل أن يمضي 20 سنة في السجن على الأقلّ.

وفيلوس هو أحد أوائل الجهاديين الفرنسيين الذين غادروا بلدهم إلى سوريا التي وصلها للمرة الأولى في نهاية 2012، كما أنّه أحد الجهاديين الفرنسيين القلائل الذين لم يلقوا مصرعهم وعادوا إلى بلدهم.

© 2020 AFP