اليمن: الحوثيون يستهدفون مطارا وقاعدة جوية في السعودية بطائرات مسيرة والتحالف يعلن التصدي لها

المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية، العقيد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، المملكة العربية السعودية، 2 يوليو/ تموز 2020.

دمر التحالف بقيادة السعودية الجمعة أربع طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، أطلقتها جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران صوب المملكة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية. وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع على تويتر إن الجماعة استهدفت خميس مشيط ونجران بالسعودية بعدة طائرات مسيرة، بينما قال التحالف إنه تم اعتراض الطائرات المسيرة فوق أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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نشرت وكالة الأنباء السعودية بيانا لقيادة التحالف الذي تقوده الرياض، جاء فيه أن التحالف استطاع الجمعة التصدي لأربع طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران صوب المملكة.

وذكرت الوكالة نقلا عن بيان لقيادة التحالف، الذي يتألف بشكل رئيسي من قوات سعودية وإماراتية، إنه تم اعتراض الطائرات المسيرة فوق أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

لكن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع قال على تويتر إنهم استهدفوا خميس مشيط ونجران بالسعودية بعدة طائرات مسيرة.

تمكن سلاح الجو بعون الله وفضله من تنفيذ عملية واسعة ظهراليوم باتجاه خميس مشيط ونجران بعدد كبير من طائرات قاصف2K المسيرة مستهدفا غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحةومرابض الطائرات في قاعدةالملك خالدالجويةبخميس مشيط وأهدافا عسكرية أخرى، وقد أصابت أهدافها بدقةعالية. — العميد يحيى سريع (@army21ye) July 3, 2020

وقال سريع "تمكن سلاح الجو ... من تنفيذ عملية واسعة ظهر اليوم باتجاه خميس مشيط ونجران بعدد كبير من طائرات قاصف 2 كيه المسيرة مستهدفا غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهدافا عسكرية أخرى، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية".

وأعلن التحالف المدعوم من الغرب يوم الأربعاء إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد الحوثيين بعد أن كثفوا الهجمات عبر الحدود بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية.

صواريخ الحوثيين تصل العاصمة السعودية

والأسبوع الماضي، أطلق الحوثيون صواريخ وصلت إلى العاصمة السعودية الرياض في أول هجوم من نوعه منذ انقضاء أمد هدنة، استمرت ستة أسابيع بسبب وباء كورونا، في أواخر مايو/أيار. وقال التحالف إنه تصدى للهجوم.

وتدخل التحالف في اليمن في مارس/آذار 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. ويقول الحوثيون إنهم يحاربون نظاما فاسدا.

ويٌنظر إلى الصراع إلى حد كبير في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

فرانس24/ رويترز

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