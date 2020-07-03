بطولة إسبانيا: الإصابة تبعد أومتيتي مجددا عن برشلونة

ميغل رويز أف سي برشلونة/ا ف ب/ارشيف

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برشلونة (أ ف ب)

أعلن نادي برشلونة الجمعة اصابة قلب دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي بركبته اليسرى، ما سيبعده عن مواجهة فياريال الاحد في الدوري الاسباني لكرة القدم.

وفي بيان له، اوضح برشلونة ان لاعبه البالغ 26 عاما والذي يعاني من أوجاع مستمرة في ركبته منذ مونديال 2018، يتعين عليه الخضوع للعلاج، وسيغيب عن الملاعب بحسب تطوّر الاصابة.

وكان بطل العالم قد تعرّض لاصابة بربلة ساقه اليمنى مطلع الشهر الماضي، بعد استئناف تمارين الفريق الكاتالوني اثر توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

شارك أومتيتي السبت الماضي في مواجهة سلتا فيغو لكنه غاب عن التعادل ضد اتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء. ولم يخض سوى 17 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وكان قد عانى مطلع الموسم من اصابتين في قدمه وركبته، غاب بسببهما عن عشر مباريات بين ايلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

ويتخلف برشلونة، حامل لقب الدوري في آخر موسمين، بفارق اربع نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

© 2020 AFP