بطولة إسبانيا: زيدان لا يأمل في رحيل ميسي عن برشلونة

خافيير سوريانو ا ف ب/ا ف ب

الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يعطي التعليمات للاعبيه خلال المباراة ضد خيتافي في الدوري الفرنسي في الثاني من تموز/يوليو 2020.

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مدريد (أ ف ب)

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم أنه لا يأمل في رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الغريم التقليدي برشلونة تعليقا على خبر لإذاعة محلية مفاده أن "البرغوث" يفكر في الرحيل صيف 2021.

وقال زيدان في معرض رده عن أول سؤال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب فوز فريقه على خيتافي (1-صفر) في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين وابتعاده أربع نقاط في الصدارة "لا أعرف ماذا سيحدث، لكننا لا نريد ذلك (رحيله). إنه اليوم في هذه الليغا، ونريد أن يكون لدينا أفضل اللاعبين في هذه الليغا".

وأكد "راديو كادينا سير" في وقت متأخر من مساء الخميس خلال برنامجه "إل لارغويرو" إن "ميسي ينوي مغادرة برشلونة".

وأوضح الراديو الإسباني في مقال نُشر على موقعه مساء الخميس "في الوقت الحالي، فكرة ميسي هي إنهاء عقده في عام 2021 وترك برشلونة. لقد شلَّ ميسي مفاوضات تمديد عقده. كانت المفاوضات بدأت بشكل جيد جدا، بتوافق بين الطرفين، لكن الأحداث الأخيرة دفعت ميسي إلى إعادة النظر في كل شيء، وفي الوقت الحالي، قرر إيقاف المفاوضات حول تمديد عقده مع برشلونة".

وتابع "ميسي أخبر اللاعبين الأقرب إليه في غرفة الملابس أنه لا يريد أن يصبح مشكلة للنادي. لقد قال دائما أنه سيبقى طالما يريد النادي ذلك"، موضحة "لكن قائد البلاوغرانا سئم رؤية الوقت يمر دون رؤية مشروع ناجح للنادي".

ويمتد عقد ميسي (33 عاما)، المتوج بالكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم ست مرات، مع برشلونة حتى 30 حزيران/يونيو 2021.

- دون معاناة لا نفوز بأي شيء" -

وأكد زيدان أن "دون معاناة لا نفوز بأي شيء" في إشارة إلى الفوز الصعب لفريقه على خيتافي بهدف لقائده سيرخيو راموس من ركلة جزاء.

وقال زيدان "أعاني خلال المباريات، لا يظهر ذلك لأنني أبقيه في الداخل، لكن المدرب يعاني كثيرا مثل لاعبيه ولا توجد لحظات سهلة".

وأضاف "لكن هذا أيضا ما نحبه، لأنه بدون معاناة لا يمكنك الفوز بأي شيء. وحتى الآن لم نفز بأي شيء".

وتابع "لا يزال أمامنا طريق طويل، يجب أن نستمر في هذا المسار. لا تزال أمامنا خمس مباريات نهائية (المراحل المتبقية من الدوري). إذا واصلنا هكذا، بهذه الصلابة، سيكون الأمر جيدا".

وبخصوص إصابة قطب الدفاع الدولي الفرنسي رافايل فاران، قال زيدان "أصيب بضربة على رقبته، في الوقت الحالي لا يشعر بأنه في حالة جيدة، لقد غادر إلى المنزل وذهب الطبيب لرؤيته هناك، غدا سنعرف ما لديه بالضبط، لكننا لن نخاطر بأي حال من الأحوال لأنها كانت ضربة قوية".

وتلقى فاران ضربة قوية بالكرة اثر تسديدة من ركلة ركنية لدافيد تيمور في الدقيقة 22 وسقط على الارض لثوان قبل ان يستعيد مكانه في التشكيلة لكنه اضطر الى ترك مكانه للبرازيلي إيدر ميليتاو في الدقيقة 32.

وأشاد زيدان براموس قائلا "هو قائدنا داخل الملعب وخارجه، إنه لاعب فريد من نوعه، نحن نعرف ما يقدمه للفريق. لديه الكثير من الثقة بالنفس عندما يتعلق الأمر بتسديد ركلات الجزاء. انا سعيد به وبهدفه".

© 2020 AFP