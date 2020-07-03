بطولة إنكلترا: رودجرز غير قلق بشأن صيام فاردي عن التهديف

أولي سكارف ا ف ب/ارشيف

جايمي فاردي لاعب ليستر سيتي خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي ضمن المرحلة 27 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، في 22 شباط/فبراير 2020.

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لندن (أ ف ب)

أكد الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز مدرب فريق ليستر سيتي الجمعة، انه غير قلق بشأن صيام نجمه جايمي فاردي عن التهديف في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، في اطار سعيه للفوز بأحد المقاعد الأربعة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال رودجرز للصحافيين ردا على سؤال حول ما اذا كان قلقا بشأن عدم تسجيل فاردي الاهداف عشية المباراة مع كريستال بالاس ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين "لا، اعتقد أن موهبة جايمي ليست موضع شك (...) وقدرته على تسجيل الأهداف موجودة طوال الفترة التي كنت فيها هنا. أعتقد أنه سينتهز الفرص عند الحصول عليها، وأعتقد أنه لم يحصل على الكثير منها خلال هذه المباريات".

ولا يزال فاردي يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفا، بالتساوي مع الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، علما أن نجم منتخب إنكلترا لم يسجل أي هدف في المباريات الثلاث التي لعبها فريقه منذ استئناف البطولة في حزيران/يونيو الماضي، بعد أكثر من ثلاثة اشهر على تعليق البطولة نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان أخر هدف لفاردي البالغ من العمر 33 عاما في المباراة الأخيرة قبل تعليق المنافسات ضد أستون فيلا (4-0) في التاسع من آذار/مارس الماضي، حين سجل هدفين.

وتوقف رصيد فاردي التهديفي في الدوري الإنكليزي الممتاز عند 99 هدفا، وبات على بعد خطوة من هدفه المئوي وعن هذا الامر تحدث رودجرز قائلا "عندما تدنو من تحقيق امر هام قد تحتاج الى وقت أطول لتحقيقه، لكنه لا يزال محفزا حقيقيا ولاعبا مهما جدا بالنسبة لنا".

وتعادل ليستر سيتي في مباراتين مع واتفورد (1-1)، وبرايتون (صفر-صفر)، وخسر امام إيفرتون (1-2)، منذ عودة المنافسات ليضيف نقطتين فقط إلى رصيده ما بات يهدد مركز الثالث على جدول الترتيب.

ويملك ليستر 55 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على تشلسي الرابع (54 نقطة) و3 نقاط عن مانشستر يونايتد وولفرهامبتون (لكل منهما 52 نقطة).

وأوضح رودجرز أنه لم يكن لديه أي تحفظات حول اقامة المباراة ضد كريستال بالاس على الرغم من إجراءات الإغلاق التام التي أعيد فرضها على المدن الواقعة في وسط انكلترا.

وقال "إننا في فقاعة هنا فيما يتعلق بمنشأتنا التدريبية، ومن الواضح أن المباريات تخضع لاختبارات منتظمة، ومن ثم لم يتغير شيء على هذه الجبهة".

© 2020 AFP