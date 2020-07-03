تركيا: بدء محاكمة المتهمين بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي غيابيا في إسطنبول

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جمال خاشقجي قتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول في قنصلية بلاده السعودية في إسطنبول.

بدأت الجمعة في إسطنبول محاكمة 20 سعوديا غيابيا، يتهمهم القضاء التركي بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بقنصلية بلاده في هذه المدينة. ومن المتوقع أن تحضر أنييس كالامار، خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، المحاكمة.

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كما كان مقررا، بدأت صباح الجمعة في إسطنبول غيابيا محاكمة 20 سعوديا مشتبه بهم في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ومن المتوقع أن تحضر أنييس كالامار، خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، المحاكمة.

ووجه مدعون عامون في تركيا اتهامات في وقت سابق إلى عشرين سعوديا، بينهم معاونان بارزان سابقان إلى بن سلمان، في ختام تحقيق استمر أكثر من عام في قضية مقتل خاشقجي.

حسين أسد-محاكمة المتورطين في قتل خاشقجي

وذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان آنذاك أنه جرى إعداد قرار اتهامي. ويشير القرار إلى أن النائب السابق لرئيس المخابرات العامة أحمد عسيري والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني هما المدبران لعملية اغتيال خاشقجي.

وتقول تركيا إن خاشقجي تعرض للخنق ثم قُطع جسده على يد مجموعة من السعوديين داخل القنصلية. ولم يُعثر قط على جثمان الصحافي الذي كان يبلغ من العمر 59 عاما، على الرغم من الدعوات التركية المتكررة للرياض بالتعاون في هذا الإطار.

فرانس24/ أ ف ب

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