فرنسا: تعيين جان كاستكس رئيسا للوزراء خلفا لإدوار فيليب

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أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة في بيان تعيين جان كاستكس (55 عاما) رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لإدوار فيليب الذي قدم استقالة حكومته لإيمانويل ماكرون في وقت سابق اليوم. ويشغل كاستكس منصب عمدة براد في إقليم البرينيه الشرقية (أقصى جنوب فرنسا).

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أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة في بيان تعيين جان كاستكس رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لإدوار فيليب المستقيل، وتم تكليفه تشكيل حكومة جديدة.

مداخلة موفد فرانس24 الخاص عبد الله ملكاوي من أمام قصر الإيليزيه

وكان كاستكس البالغ من العمر 55 عاما مساعدا سابقا للرئيس نيكولا ساركوزي (2007-2012)، وهو ينتمي لحزب "الجمهوريون" ويرأس بلدية براد في جنوب فرنسا، كما عُين منذ نيسان/أبريل مفوضا مشتركا بين الوزارات لشؤون رفع إجراءات العزل.

استقالة حكومة إدوار فيليب وتشكيل حكومة فرنسية جديدة

وقد أعلن قصر الإليزيه في وقت سابق من يوم الجمعة أن "رئيس الوزراء إدوار فيليب قدم استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها". وأضاف البيان أن حكومة فيليب ستستمر في تصريف الأعمال لغاية تعيين رئيس وزراء جديد.

وهذا التغيير في الحكومة كان مرتقبا في أعقاب الدورة الثانية للانتخابات البلدية التي أُجريت في 28 حزيران/يونيو.

مصطفى الطوسة-استقالة إدوار فيليب

وسيكون على الحكومة الجديدة تنفيذ البرنامج السياسي الجديد مع التركيز في الخلفية على الانتخابات الرئاسية في العام 2022.

ماكرون: رسم "مسار جديد" مع "فريق جديد"

الرئيس الفرنسي أعلن في مقابلة مشتركة مع عدة صحف جهوية نشرت الجمعة أنه ينوي رسم "مسار جديد" مع "فريق جديد" مؤكدا بذلك ضمنيا أنه سيجري تعديلا وزاريا مرتقبا في الأيام المقبلة.

وقال الرئيس: "سينبغي علي أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد".

العودة الاقتصادية ستكون "صعبة للغاية"

ودعا ماكرون الفرنسيين إلى الاستعداد لعودة اقتصادية "صعبة للغاية". وحدد أولويات النصف الثاني من ولايته التي تنتهي في ربيع العام 2022 بالآتي: "إنعاش الاقتصاد ومواصلة إعادة تأسيس حمايتنا الاجتماعية وحماية البيئة واستعادة النظام الجمهوري العادل والدفاع عن السيادة الأوروبية".

وأشاد ماكرون أيضا بالعلاقة المبنية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أدت إلى اقتراح خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو على المستوى الأوروبي استجابة إلى أزمة تفشي كوفيد-19.

ويُفترض أن تصادق بالإجماع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على هذه الخطة التي تثير تحفظات ما لا يقل عن أربع دول هي هولندا والنمسا والسويد والدانمارك.

فرانس24/ أ ف ب

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