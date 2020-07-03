وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعلن إعادة فتح سفارة بلاده في ليبيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يحضر مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، روسيا، 16 يونيو/حزيران 2020.

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا، وفقا لما نقلته الجمعة وكالة إنترفاكس للأنباء. وفي بداية اجتماع مع عقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا الموالي لحفتر، قال لافروف إن مبادرة وقف إطلاق النار المصرية تتسق مع قرارات مؤتمر برلين الدولي.

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أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء الجمعة، نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن بلاده قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا.

وليبيا منقسمة منذ 2014 بين الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في ثاني أكبر مدن البلاد بنغازي في الشرق. وأجلت روسيا دبلوماسييها من ليبيا في أكتوبر/تشرين الأول 2013 بعد أن هاجمت مجموعة مسلحة سفارتها في طرابلس.

وأدلى لافروف بتلك التصريحات في بداية اجتماع مع عقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا الموالي لحفتر.

"اتخذنا قرارا بإعادة فتح سفارة روسيا في ليبيا"

وكرر رغبة روسيا في وقف الأعمال القتالية في ليبيا وبدء حوار سياسي. وقال "اتخذنا قرارا بإعادة فتح سفارة روسيا في ليبيا، والتي سيترأسها في تلك المرحلة القائم بالأعمال جامشيد بولتاييف... سيكون مقره تونس مؤقتا لكنني أريد أن أؤكد على أن مهامه تشمل تمثيل روسيا في كل أنحاء الأراضي الليبية".

وأضاف لافروف أن وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي اقترحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع حفتر في القاهرة في السادس من يونيو/حزيران، يمكن العمل به مع القرارات التي تم التوصل إليها في مؤتمر دولي في برلين بشأن الأوضاع في ليبيا.

فرانس24/ رويترز

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