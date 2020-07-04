استئناف المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة

سد النهضة في إثيوبيا أثناء خضوعه لعملية البناء، منطقة بينيشانغول جوموز، إثيوبيا، 26 سبتمبر/ أيلول 2019.

عادت كل من مصر وإثيوبيا والسودان الجمعة إلى طاولة المفاوضات بشأن ملف سد النهضة، حسب ما أعلنته وزارة الري والموارد المائية السودانية. واختتمت جولة في 17 يونيو/حزيران دون التوصل إلى اتفاق ما دفع جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي إلى التدخل كوسيط حيادي لحل الأزمة.

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تم الجمعة استئناف المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا لتعود البلدان الثلاثة إلى طاولة التفاوض تحت إشراف الوساطة الأفريقية برئاسة جنوب أفريقيا، في محاولة لحل الخلافات المتأزمة، وفقا لما أعلنته وزارة الري والموارد المائية السودانية.

وساطة أفريقية لتأجيل بدء ملء خزان سد النهضة

وقالت الوزارة في بيان "استؤنفت بعد ظهر (الجمعة) وبتقنية الفيديو المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان بوساطة أفريقية برئاسة جنوب أفريقيا" التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

واتفقت إثيوبيا ومصر والسودان خلال قمة أفريقية مصغرة عقدت عبر الفيديو قبل أسبوع على تأجيل البدء بملء خزان سد النهضة الكهرمائي الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وعقدت القمة بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا وشارك فيها كل من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والرئيس الكيني أوهورو كينياتا ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي ورئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

عدم التوصل إلى اتفاق

واختتمت جولة في 17 حزيران/يونيو دون التوصل إلى اتفاق، ما دفع الاتحاد الأفريقي إلى التدخل. وسد النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سد كهرمائي في أفريقيا، لكن أثار هذا المشروع الحيوي لإثيوبيا خلافات حادة مع كل من السودان ومصر اللتين تتقاسمان معها مياه النيل.

وعلى الرغم من أن الدول الثلاث دخلت في مفاوضات حول هذا السد، إلا أنها لم تتمكن حتى اليوم من التوصل لاتفاق ولا سيما على قواعد ملء خزان السد وتشغيله.

ووسط عزم إثيوبيا البدء بملء السد، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي بداية الأسبوع عن دعمهم للجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لحلّ الأزمة.

فرانس24/ أ ف ب

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