اليابان تجلي عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب فيضانات وانهيارات أرضية غرب البلاد

عامل إنقاذ يساعد السكان المحليين في منطقة غمرتها المياه بسبب أمطار غزيرة على طول نهر كوما في هيتويوشي، محافظة كوماموتو، جنوب اليابان، 4 يوليو/ تموز 2020

طلبت اليابان من الآلاف من سكانها إخلاء منازلهم في جزيرة كيوشوالجنوبية بسبب هطول كميات غير مسبوقة من الأمطار، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو للأنباء السبت. وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إرسال 10 آلاف جندي للمشاركة في عمليات الإنقاذ وسط مخاوف من أن يكون 15 شخصا قد لقوا بالفعل حتفهم في دار للمسنين بغرب البلاد.

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ذكرت وسائل إعلام يابانية السبت بدء عمليات إجلاء لنحو 92200 أسرة يابانية في جزيرة كيوشو الجنوبية، بسبب هطول كميات غير مسبوقة من الأمطار التي تحولت إلى فيضانات، وسط مخاوف من أن يكون 15 شخصا قد لقوا حتفهم في دار للمسنين بغرب البلادبينما وفقدان تسعة آخرين.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن السلطات أبلغت أكثر من 92 ألف أسرة في مقاطعتي كوماموتو وكاجوشيما بإخلاء منازلهم، وسط خطر حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في المنطقة.

"أقصى درجات الحذر"

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي "من المرجح استمرار الأمطار الغزيرة حتى يوم الأحد ويتعين على الناس في تلك المنطقة توخي أقصى درجات الحذر"، مضيفا أن اليابان سترسل 10 آلاف جندي للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية مشاهد لمنازل وسيارات مغمورة في مياه موحلة في مقاطعة كوماموتو حيث قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن فيضان نهر كوما عزل منازل وجرف جسرا.

ونقلت الهيئة عن حاكم كوماموتو قوله إن 15 شخصا من بينهم 14 في دار للمسنين تعرضوا لأزمات قلبية ويخشى أنهم لقوا حتفهم في المقاطعة التي غمرتها مياه الفيضان. وأضافت الهيئة أن تسعة آخرين في عداد المفقودين، في حين أن أحد المصابين في حالة خطيرة.

لكن الهيئة ذكرت أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية خفضت تحذيرها الذي كانت قد أصدرته في بادئ الأمر من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي لم تشهدها المنطقة من قبل.

فرانس24/ رويترز

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