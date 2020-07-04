باريس: الحكم بالسجن 30 عاما على جهادي فرنسي متورط في جرائم بسوريا

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رسم لقاعة المحكمة يظهر فيه الجهادي الفرنسي تايلر فيلوس متحدثا في مستهل محاكمته في العاصمة الفرنسية باريس، 25 يونيو/حزيران 2020.

قضت محكمة في باريس الجمعة على الجهادي الفرنسي تايلر فيلوس بالسجن 30 عاما، الذي اتهم بارتكاب جرائم في سوريا بين عامي 2013 و2015. وفيلوس هو أحد أوائل الجهاديين الفرنسيين الذين انتقلوا من بلادهم إلى سوريا عام 2012.

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قضت محكمة فرنسية في باريس الجمعة بالسجن لمدة 30 عاما على الجهادي الفرنسي تايلر فيلوس، أحد أمراء تنظيم "الدولة الإسلامية" وزعيم شبكة الإرهاب الفرنسية، بعدما أدانته بارتكاب جرائم في سوريا بين عامي 2013 و2015.

وقال رئيس محكمة النقض مخاطبا المدان إن المحكمة "قررت أن لا تحكم عليك بالسجن المؤبد، وهو أمر كان بمقدورها أن تفعله"، بعدما وجدته مذنبا بكل التهم الموجّهة إليه، بما فيها إعدام أسيرين.

وأضاف أن المحكمة قررت تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 30 عاما لأنها أرادت أن "تترك لك بصيص أمل كي تتمكن من أن تتغير إلى الأفضل".

وأوضح القاضي أن المدان يجب أن يقضي ثلثي مدة العقوبة على الأقل خلف القضبان، أي أنّه لن يستفيد من أي إطلاق سراح مشروط قبل أن يمضي 20 سنة في السجن على الأقل.

وفيلوس هو أحد أوائل الجهاديين الفرنسيين الذين غادروا بلادهم إلى سوريا، التي وصلها للمرة الأولى في نهاية 2012، وهو أحد الجهاديين الفرنسيين القلائل الذين لم يلقوا مصرعهم وعادوا إلى بلدهم.

فرانس24/ أ ف ب

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