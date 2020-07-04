الولايات المتحدة: حصيلة يومية قياسية تجاوزت 57 ألف إصابة بفيروس كورونا

ليديا هاسيبروك تحيي صديقتها روز الموضوعة تحت الحجر بسبب إصابتها بكوفيد-19 في بروكلين، نيويورك، الولايات المتحدة، 17 مايو/أيار 2020.

سجلت الولايات المتحدة الجمعة أعلى حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إذ تجاوزت 57 ألف إصابة، إضافة إلى 728 وفاة حسب الأرقام التي تسجلها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. ليرتفع بذلك عدد ضحايا الوباء إلى 129405. وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا من هذا الفيروس.

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كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تعد الإحصاءات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أن البلد سجل الجمعة أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بالوباء، في أعلى حصيلة إصابات يومية على الإطلاق.

وأظهرت بيانات الجامعة أيضا أنه خلال 24 ساعة سجلت 57683 إصابة بالوباء في الولايات المتحدة، إضافة إلى 728 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتاك أرواحهم في هذا البلد إلى 129405.

وتعد الولايات المتحدة، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات التي بات عددها يناهز 2,8 مليون إصابة.

وسجل العدد الأكبر من الإصابات الجديدة في جنوب البلاد وغربها، الأمر الذي "يضع البلاد بأسرها في خطر"، بحسب ما أعلن مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي.

وقررت بعض الولايات التريث قبل رفع إجراءات الإغلاق التي فرضتها، لوقف تفشي الوباء نظرا للارتفاع الكبير في أعداد المصابين.

وأعلن الحاكم الجمهوري لولاية تكساس الخميس أن وضع الكمامات بات إلزاميا في الأماكن العامة في هذه الولاية، التي تشهد ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بالفيروس.

ويتزامن هذا الارتفاع الكبير في عدد الإصابات مع حلول العيد الوطني في 4 يوليو/تموز الذي يشهد عادة لقاءات عائلية وتجمعات، فيما تم تجديد فرض قيود في بعض المناطق أو تعليق مسار رفع الإغلاق في أخرى.

فرانس24/ أ ف ب

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