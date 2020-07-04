كاتالونيا تعيد فرض إجراءات عزل على نحو 200 ألف شخص إثر تزايد المصابين بفيروس كورونا

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عنصر من الحماية المدنية المحلية في إقليم كاتالونيا على شاطىء "لوريت دي مار" في 22 يونيو/حزيران 2020

أعادت سلطات إقليم كاتالونيا في إسبانيا السبت فرض إجراءات عزل صحي على منطقة ديل سيغريا (في محيط مدينة ليريدا) شمال شرق البلاد، تضمّ نحو مئتي ألف شخص، بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا. وكانت إسبانيا قد أعادت فتح حدودها أمام مواطني الاتحاد الأوروبي من فضاء شينغن وبريطانيا، في 21 يونيو/حزيران.

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قررت السلطات الكاتالونية في إسبانيا السبت إعادة فرض عزل صحي على منطقة تضمّ نحو مئتي ألف نسمة في محيط مدينة ليريدا في شمال شرق البلاد، بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الرئيس الكاتالوني الاستقلالي كيم تورا أمام الصحافة "قررنا عزل منطقة ديل سيغريا (في محيط مدينة ليريدا)، استنادا إلى قاعدة بيانات تؤكد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بكوفيد-19" مضيفا أنه لن يسمح لأي شخص بالدخول والخروج من هذه المنطقة.

من جهتها قالت وزيرة الصحة في منطقة كاتالونيا ألبا فيرجيس إنه سيتم حظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، والزيارات إلى دور المسنين.

بدء العطلة الصيفية

وتأتي تلك الإجراءات مع بدء العطلة الصيفية في إسبانيا واستئناف استقبال الزوار الأجانب من 12 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي.

وكانت إسبانيا قد أعادت فتح حدودها أمام مواطني الاتحاد الأوروبي من فضاء شينغن وبريطانيا، في 21 يونيو/حزيران.

وكانت إسبانيا من بين أكثر الدول تضررا من الجائحة مع أكثر من 28 ألفا و385 وفاة، هي رابع أكبر حصيلة بعد المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وسجلت إسبانيا الجمعة 17 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، هي أعلى حصيلة وفاة يومية منذ 19 يونيو/حزيران.

ويبلغ إجمالي الإصابات 250 ألفا و545 إصابة بين 47 مليون مواطن.

فرانس24/أ ف ب

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