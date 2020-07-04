مصر: انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس

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البرلمان المصري في جلسة عامة لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة التي من شأنها زيادة مدة رئاسة الجمهورية من أربع إلى ست سنوات في العاصمة القاهرة، 13 فبراير 2019

أعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر السبت أن البلاد ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس/ آب، ليتم الإعلان عن النتائج في الـ19 من أغسطس/ آب في الجريدة الرسمية للدولة. وسيتم التصويت في ظل إجراءات صحية صارمة منعا لتفشي فيروس كورونا الذي حصد حتى الآن نحو 3201 حالة وفاة رسمية.

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بعد أن تم إلغاء مجلس الشورى المصري والمعروف حاليا باسم "مجلس الشيوخ" في عام 2014، ثم أعادته تعديلات الدستور التي تمت الموافقة عليها في استفتاء عام 2019، ستجرى في 11، 12 أغسطس/ آب 2020 انتخابات مجلس الشيوخ المصري، وفقا لما صرح به السبت لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر. وسيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات في 19 أغسطس/آب في الجريدة الرسمية للدولة.

180 عضوا لتشكيل الغرفة الثانية بالبرلمان

وكانت التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري العام الماضي قد نصت على إنشاء مجلس للشيوخ ليتألف من 180 عضوا، ليصبح الغرفة الثانية بالبرلمان إلى جانب مجلس النواب. ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بينما يعين الرئيس بقية الأعضاء.

وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "إجراء الانتخابات في ظل هذا الوباء الذي يجتاح العالم يوجب علينا اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية عدة لوقاية أنفسنا ومجتمعنا".

وأضاف أن جميع مراكز الاقتراع ستلتزم بالإرشادات الصحية، مع مطالبة جميع الناخبين وموظفي الاقتراع بوضع الكمامات، كما سيتم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وسجلت مصر1485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 72711، منها 3201 حالة وفاة.

فرانس24/ رويترز

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