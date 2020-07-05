السد يمدد عقد مدربه تشافي لموسم إضافي

كريم جعفر ا ف ب/ارشيف

الإسباني تشافي هرنانديز في صورة مؤرخة الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019.

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الدوحة (أ ف ب)

أعلن نادي السد القطري الأحد تجديد عقد مدربه النجم الإسباني السابق تشافي هرنانديز عاما إضافيا، حتى نهاية موسم 2020-2021.

ونقل بيان للسد عن تشافي قوله "سعيد بتجديد العقد مع السد والذي سوف يستمر للعام الثاني على التوالي 2020-2021"، في خطوة تخفف الى حد ما من الحديث عن احتمال عودته قريبا الى ناديه السابق برشلونة الإسباني، لتولي تدريبه خلفا لكيكي سيتيين.

وأشار بيان السد الى ان تشافي (40 عاما) سينصرف في الفترة المقبلة الى التركيز على ملفات عدة منها تجديد عقد نجم الفريق أفضل لاعب في آسيا أكرم عفيف، بالاضافة للتعاقد مع لاعبين محترفين بدلاً من الاسباني غابي والمكسيكي ماركو فابيان.

وأضاف تشافي "سعيد باكتمال عقد اللاعبين اليوم بعد أنضمام لاعبي المنتخب الأول، استعداداً لخوض الفترة المقبلة لاستكمال بطولة الدوري"، مؤكدا ان هدف الفريق سيكون "المنافسة على كل البطولات".

وحقق السد في عهد تشافي لقبي الدوري المحلي ومسابقة كأس قطر.

وسبق لتشافي ان أكد مرارا ان تدريب برشلونة هو "حلم" بالنسبة إليه، وهو أمضى فيه الغالبية العظمى من مسيرته الكروية، قبل ان ينهيها لاعبا مع السد، ويتولى إدارته الفنية بدءا من صيف العام 2019.

وانضم تشافي الى السد في العام 2015 بعد مسيرة مظفرة مع برشلونة أحرز خلالها 34 لقبا.

© 2020 AFP