العراق: رئيس الوزراء الكاظمي يعفي مسؤول جهاز الأمن الوطني فالح الفياض

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رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي. © صورة من شاشة فرانس24

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت تغييرات أمنية شملت منصب رئيس جهاز الأمن الوطني الذي كان يشغله فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، والمعروف بقربه من إيران. وعين محله عبد الغني الأسدي القائد السابق في قيادة العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب قبل أن يحال إلى التقاعد منذ نحو عامين. وقد أقيل الفياض أيضا من منصب مستشار الأمن الوطني الذي شغله منذ 2014 وتم استبداله بقاسم الأعرجي، وزير الداخلية السابق في حكومة حيدر العبادي.