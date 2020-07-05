اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي يعزز صفوف إنتر ميلان بعقد يمتد حتى 2025

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المدافع المغربي أشرف حكيمي خلال هجمة في المباراة ضد البرتغال في مونديال روسيا في 20 حزيران/يونيو 2018

انتقل اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي لعب معارا في بوروسيا دورتموند الألماني لموسمين، إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي بعقد يمتد إلى 2025. وكان ريال مدريد قد أعار حكيمي إلى النادي الألماني قبل عامين الذي برز معه بشكل لافت. ولم يكشف عن قيمة صفقة الانتقال فيما قدرتها وسائل الإعلام الإيطالية بمبلغ 40 مليون يورو علاوة على مكافآت بخمسة ملايين يورو.

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أعلن كل من ريال مدريد وإنتر ميلان أن الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي خاض الموسمين الماضيين معارا إلى بوروسيا دورتموند الألماني من ناديه الأصلي الريال، انتقل إلى الفريق الإيطالي بعقد يمتد حتى 2025.

وقال إنتر ميلان في بيان "أصبح أشرف حكيمي بشكل رسمي لاعبا في إنتر"، موضحا بأن ابن الـ21 عاما وقع عقدا لخمسة أعوام.

من جهته، شكر ريال اللاعب الدولي المغربي الذي بإمكانه أن يشغل أيضا مركز الجناح "على كل هذه الأعوام من التفاني والاحتراف والسلوك المثالي منذ قدومه إلى أكاديميتنا في عام 2006"، متمنيا له التوفيق في رحلته الجديدة.

ولم يذكر إنتر أو ريال أي تفاصيل بشأن قيمة الصفقة، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أفادت بأنها بحدود 40 مليون يورو، إضافة إلى خمسة ملايين كمكافآت.

ولقد تألق حكيمي في الموسمين الماضيين خلال فترة إعارته لدورتموند، حيث سجل 12 هدفا مع 17 تمريرة حاسمة في 72 مباراة.

ويحمل حكيمي الجنسيتين المغربية والإسبانية كونه ولد في العاصمة مدريد، حيث بدأ تدرجه الكروي في صفوف ريال منذ أن كان في الثامنة من عمره، وصولا إلى الفريق الأول عام 2017، لكن من دون أن يحصل على فرصته (9 مباريات فقط في الدوري).

لكن في دورتموند، أصبح المغربي لاعبا أساسيا في نادي إقليم الرور الصناعي، وسجل ثنائية مرتين في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، واحدة منهما في مواجهة إنتر.

فرانس24/ أ ف ب

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