بايرن ميونيخ يتوج بلقب كأس ألمانيا للمرة العشرين

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تمكن بايرن ميونيخ السبت من التتويج للمرة العشرين بلقب كأس ألمانيا إثر تغلبه على باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل اثنين. ويتطلع النادي البافاري المتوج قبل أسابيع بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي، إلى تكرار إنجازه عام 2013 عندما توج بالثلاثية (الدوري والكأس المحليان ومسابقة دوري أبطال أوروبا).

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عزز بايرن ميونيخ رصيده من الألقاب، إذ أضاف إلى سجله لقب كأس ألمانيا للمرة العشرين، إثر تغلبه أمس السبت على باير ليفركوزن في الملعب الأولمبي 4-2.

وحصد بايرن الثنائية المحلية للمرة 13 إذ رد المدرب هانز-ديتر فليك، الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت بعد إقالة نيكو كوفاتش في نوفمبر/تشرين الثاني، الجميل لثقة إدارة النادي فيه بالانتصار في أول مباراة نهائية بعد تعيينه بشكل دائم. كما أصبح فليك أول ألماني يفوز بالثنائية المحلية كلاعب ومدرب.

وهذا هو الفوز 17 على التوالي لبايرن بجميع المسابقات، فيما لم يتلق أي هزيمة في 26 مباراة منذ ديسمبر/ كانون الأول.

ويتطلع النادي البافاري المتوج قبل أسابيع بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي، إلى تكرار إنجازه عام 2013 عندما توج بالثلاثية (الدوري والكأس المحليان ومسابقة دوري أبطال أوروبا)، عندما يستأنف في آب/أغسطس المقبل مشواره في المسابقة القارية العريقة التي خطا خطوة كبيرة لبلوغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه تشلسي الانكليزي 3-صفر ذهابا.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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