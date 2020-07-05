تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#جان كاستكس
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

تمديد حالة الطوارىء في الأراضي الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا

نشرت في: آخر تحديث:

فلسطيني يضع كمامة واقية أثناء مغادرته الحرم الإبراهيمي بعد أداء صلاة الجمعة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة في 26 حزيراني/يونيو 2020
فلسطيني يضع كمامة واقية أثناء مغادرته الحرم الإبراهيمي بعد أداء صلاة الجمعة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة في 26 حزيراني/يونيو 2020 حازم بدر ا ف ب
إعلان

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد تمديد حالة الطوارئ للمرة الخامسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على إثر ازدياد أعداد الإصابات في الأراضي الفلسطينية.

وينص المرسوم الرئاسي على أن "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".

وأحصت الضفة الغربية 3971 إصابة بينها 14 وفاة، في حين سجل في قطاع غزة 72 إصابة ووفاة واحدة.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت حالة الطوارئ للمرة الأولى في الخامس من آذار/مارس الماضي مع تسجيل أول الإصابات بالفيروس.

وخول عباس رئيس الوزراء محمد اشتية بتنفيذ ما جاء في المرسوم.

وتتركز معظم الإصابات بالفيروس المستجد في مدينة الخليل ذات الكثافة السكانية العالية والواقعة في جنوب الضفة الغربية، تليها مدينة نابلس (شمال).

وأعلنت الحكومة الفلسطينية الأربعاء المنصرم إغلاق جميع المحافظات في الضفة الغربية المحتلة لمدة خمسة أيام تنتهي الأربعاء، لكنها قابلة للتمديد بحسب الحالة الوبائية.

© 2020 AFP

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.