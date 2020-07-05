رحيل الممثلة المصرية رجاء الجداوي عن عمر يناهز 82 عاما جراء إصابتها بفيروس كورونا

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نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الممثلة وعارضة الأزياء رجاء الجداوي التي توفيت الأحد نتيجة إصابتها بفيروس كورونا. وكانت الممثلة المعروفة أصيبت بالوباء في ماي/أيار، وتلقت علاجا مكثفا دون أن تتمكن من التغلب على الفيروس. وخلفت الراحلة رصيدا فنيا كبيرا يتمثل في أعمالها المتنوعة في السينما والمسرح والتلفزيون. وشاركت في أعمال شهيرة إلى جانب الفنان المصري عادل إمام بينها مسرحية "الزعيم".

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توفيت الممثلة المصرية وعارضة الأزياء السابقة رجاء الجداوي الأحد عن عمر يناهز 82 عاما في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية، بعد صراع لأكثر من 40 يوما مع فيروس كورونا.

وكانت الممثلة الراحلة أصيبت بالفيروس نهاية مايو/أيار وتلقت علاجا مكثفا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس، لكن التحاليل المخبرية التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية.

وكتبت ابنتها أميرة مختار على حسابها بفيسبوك اليوم الأحد "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله". كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا نعت فيه الفنانة الراحلة.

وولدت رجاء الجداوي في السادس من سبتمبر/أيلول 1938 باسم نجاة علي حسن الجداوي. وعاشت فترة من طفولتها مع خالتها الممثلة والراقصة تحية كاريوكا التي جسدت دورها لاحقا في مسلسل (السندريلا) للمخرج سمير سيف.

بدأت مشوارها في الفن بالتوازي مع مجال عروض الأزياء. وكان أول أفلامها (دعاء الكروان) للمخرج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وزهرة العلا وأمينة رزق.

وتزوجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي لكرة القدم الراحل حسن مختار ولها منه ابنة وحيدة.

قدمت أفلام (إشاعة حب) و(ثمن الغربة) و(أيام في الحلال) و(بريق عينيك) و(عاد لينتقم) و(الوحل) و(البيه البواب) و(تيمور وشفيقة) و(الثلاثة يشتغلونها) و(كركر) و(مراتي وزوجتي) و(من 30 سنة).

جمعتها علاقة فنية قوية بالممثل الكوميدي عادل إمام. وشاركت في الكثير من أعماله مثل فيلم (حنفي الأبهة) ومسلسلي (أحلام الفتى الطائر) و(عوالم خفية) ومسرحيتي (الواد سيد الشغال) و(الزعيم).

من أبرز مسلسلاتها التلفزيونية (هند والدكتور نعمان) و(أوان الورد) و(تامر وشوقية) و(نونة المأذونة) و(عائلة الحاج متولي) و(شربات لوز) و(يوميات زوجة مفروسة أوي) و(في غمضة عين)، و(لعبة النسيان) الذي كان آخر عمل عرض لها في شهر رمضان الماضي.

كانت لها تجارب في مجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني. وشاركت المذيع عمرو أديب تقديم برنامج (الحكاية) على قناة إم.بي.سي مصر.

فرانس24/ رويترز

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