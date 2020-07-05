فرنسا تعلن الاثنين عن تشكيلة الحكومة الجديدة

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رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس باريس، فرنسا، في 4 يوليو/ تموز 2020، بعد يوم من تعيينه رئيسا للوزراء

سيتم الاثنين الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة التي سبق وأكد مقربون من الرئيس إيمانويل ماكرون أنها ستشمل "شخصيات تنتمي إلى توجهات مختلفة"، وفقا لما أفاد به قصر الإليزيه. وقال القصر الرئاسي إن الحكومة الجديدة ستضم "عشرين وزيرا وكاتب دولة". وكان ماكرون قد قرر الأسبوع الماضي تغيير فريقه الحكومي بهدف تنفيذ "مشروع إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والمحلي" خلال ما تبقى من ولايته، وفق الإليزيه.

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أعلن قصر الإليزيه أنه سيتم الاثنين كشف الستار عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، بعد أن تم تعيين جان كاستكس رئيسا للوزراء خلفا لإدوار فيليب الذي شغل المنصب لمدة ثلاث سنوات.

وأكد مقربون من رئيس الدولة إيمانويل ماكرون الذي تقدم لانتخابات 2017 باعتباره مرشحا "لا من اليمين ولا من اليسار"، أن الحكومة ستشمل "شخصيات تنتمي إلى توجهات مختلفة".

وقال الإليزيه إن ماكرون ورئيس وزرائه الجديد يعتزمان إعلان "تشكيل حكومة جديدة الاثنين" تضم "عشرين وزيرا وكاتب دولة".

اتصالات بوزراء

وفي وقت تزداد التكهنات، أكدت الوزيرة الاشتراكية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة سيغولان روايال أنه جرى الاتصال بها السبت، لكنها أشارت إلى أن المشاركة في هذه الحكومة لن يكون له "معنى" إلاّ في حال أرادت تطبيق سياسة "اجتماعية اكثر، بيئية اكثر، وديمقراطية اكثر". لكن مصدرا قريبا من رئيس الجمهورية نفى هذه المعلومات.

بدورها، أعلنت زعيمة النواب الاشتراكيين فاليري رابو أنه جرى الاتصال بها، وأشارت إلى أن "الإجابة في كل الأحوال هي لا". وحذرت في تصريح لـ"راديو جي" أنه في حال شارك اشتراكيون في الحكومة فإنهم "سيكونون خارج الحزب".

الإجابة بـ"لا"

أما في ما يخص حزب "الجمهوريون" (يمين)، فدعا نائب رئيسه جيل بلاتريه إلى الإجابة بـ"لا" على جميع مقترحات المشاركة.

وقرر ماكرون الأسبوع الماضي تغيير فريقه الحكومي بهدف تنفيذ "مشروع إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والمحلي" خلال ما تبقى من ولايته، وفق الإليزيه.

وعقب ثلاثة أعوام في السلطة شهدت إطلاق إصلاحات مثيرة للجدل على غرار تأمين العاطلين من العمل، وعدة أزمات (أبرزها تظاهرات السترات الصفر)، أعلن ماكرون الحاجة إلى "التجديد"، في وقت تشهد شعبيته تراجعا وتستعد البلاد لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لوباء كوفيد-19.

عيّن على رأس الحكومة جان كاستكس غير المعروف للجمهور الواسع، وهو يشغل رئاسة بلدية مدينة صغيرة وينتمي الى اليمين على غرار سلفه إدوار فيليب.

فرانس24/ أ ف ب

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