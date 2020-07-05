فليك يرى ليفاندوفسكي مؤهلا لجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم

ألكسندر هاسنشتاين تصوير مشترك/ا ف ب

البولندي روبرت ليفاندوفسكي يحتفل بتسجيل هدف لفريقه بايرن ميونيخ في مرمى باير ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا، في الرابع من تموز/يوليو 2020.

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برلين (أ ف ب)

رشح هانزي فليك مدرب نادي بايرن ميونيخ، مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لنيل جائزة الكرة الذهبية التي تمنح سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، بعد تجاوزه عتبة الخمسين هدفا حتى الآن.

ويقدم المهاجم البالغ من العمر 31 عاما، أداء لافتا، وساهم بهدفين في فوز فريقه 4-2 على باير ليفركوزن في نهائي مسابقة كأس ألمانيا السبت. وبذلك، رفع رصيده 51 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، منها 34 في الدوري المحلي الذي توّج هدافه للمرة الخامسة (مرتان مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند).

وقال فليك "عندما ترى انه سجل 34 مرة في الدوري، هذا يكفي ليجعلك تعتقد ان لاعبا في البوندسليغا قد يكون الأفضل في العالم هذا العام".

وتعود آخر كرة ذهبية للاعب في البوندسليغا، الى ماتياس زامر (1996 مع بوروسيا دورتموند).

وتمنح مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في ختام الموسم الحالي، بينما يمنح الاتحاد الدولي (فيفا) بدوره جائزة سنوية في الفئة ذاتها.

وبحسب الاحصاءات التي نشرها الموقع الالكتروني لبايرن بعد الفوز على ليفركوزن في برلين، وتحقيق ثنائية هذا الموسم بلقب الكأس والدوري المحلي (أحرزه بايرن للمرة الثامنة تواليا)، بات ليفاندوفسكي هداف مسابقة الكأس أيضا مع ستة أهداف.

كما بات البولندي أول لاعب يسجل في أربع مباريات نهائية لكأس ألمانيا، وأول لاعب يسجل في ثلاث مباريات نهائية متتالية للمسابقة.

وعادل الدولي البولندي رقمه القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد، والذي سبق له ان حققه في موسم 2015-2016.

ولا تزال أمامه فرصة زيادة رصيده، اذ يستعد مع فريقه لاستكمال مسابقة دوري أبطال أوروبا، من خلال خوض إياب الدور ثمن النهائي ضد تشلسي الإنكليزي في آب/أغسطس المقبل.

وفاز بايرن ذهابا على أرض مضيفه الإنكليزي بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة سجل خلالها البولندي هدفا.

- إقناع ألكانتارا وألابا -

ويسعى بايرن هذا الموسم الى تحقيق الثلاثية من خلال إضافة لقب دوري الأبطال الى لقبيه المحليين، ليعادل انجازا حققه للمرة الأخيرة في 2013 بإشراف المدرب السابق يوب هاينكس.

وشدد فليك الذي تولى تدريب الفريق البافاري في خضم هذا الموسم بعد إبعاد سلفه الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب تعثر النتائج، على رغبته في الحفاظ على تشكيلته كاملة، بما في ذلك إقناع الإسباني تياغو ألكانتارا والنمسوي دافيد ألابا بالبقاء في صفوف الفريق، على رغم التقارير عن رغبة كليهما بالانتقال الى نادٍ آخر.

وشدد فليك بعد المباراة على انه سيقوم "بكل ما هو ممكن لإبقاء لاعبَين من هذا الطراز (...) أنا أحاول إبقاء التشكيلة كما هي حاليا".

ويرتبط كل من اللاعبين بعقد حتى نهاية موسم 2020-2021.

وتشير التقارير الى رغبة ألكانتارا في الانتقال الى ليفربول المتوج بطلا للدوري الإنكليزي للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما. ورجح كارل هاينس-رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن، هذا الأسبوع رحيل لاعب خط الوسط الدولي الإسباني، نافيا وجود أي تواصل بشأنه مع ليفربول حتى الآن.

وشدد فليك على انه سيقوم "بكل ما وسعي لضمان ان يبقى" ألكانتارا الذي انضم الى صفوف بايرن في 2013 آتيا من برشلونة الإسباني.

أما ألابا، فأشارت تقارير الى انه يثير اهتمام أندية عدة، أبرزها مانشستر سيتي الإنكليزي.

© 2020 AFP