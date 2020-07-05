فورمولا واحد: بطولة العالم تنطلق من النمسا بعد تأخر أشهر بسبب كورونا

مارك طومسون تصوير مشترك/ا ف ب

البريطاني لويس هاميلتون (وسط) والألماني سيباستيان فيتل (الى اليمين) يتقدمان السائقين على ركبة واحدة قبل جائزة النمسا الكبرى، في الخامس من تموز/يوليو 2020.

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سبيلبرغ (النمسا) (أ ف ب)

انطلقت الأحد بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2020 بتأخر نحو أربعة أشهر عن موعدها بسبب فيروس كورونا المستجد، في جائزة النمسا الكبرى على حلبة ريد بول رينغ، والتي طبع بدايتها تباين السائقين حيال حركة الركوع الداعمة لمناهضة العنصرية.

وفي السباق الذي يقام من دون جمهور، تصدر سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس الانطلاق أمام الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول)، بينما اكتفى زميل الأول، بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون الباحث عن معادلة الرقم القياسي للألماني ميكايل شوماخر (7)، بالانطلاق خامسا بعد عقوبة إرجاع ثلاثة مراكز عند الانطلاق.

وحافظ بوتاس على الصدارة أمام فيرشتابن وزميله في ريد بول التايلاندي ألكسندر ألبون، قبل ان ينتزع هاميلتون المركز الثالث في اللفة التاسعة. وفي اللفة 11، تقدم البريطاني الى المركز الثاني بعد عانى فيرشتابن من مشكلة فنية، قبل ان ينسحب من السباق بالكامل.

وقبل بداية السباق، جثا 14 سائقا أبرزهم هاميلتون على ركبة واحدة، في دعم لحركة "بلاك لايفز ماتر" ("حياة السود مهمة")، في حين ارتأى آخرون أبرزهم سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وفيرشتابن عدم القيام بذلك. وارتدى السائقون قمصانا كتبت عليها عبارة "انهوا العنصرية".

© 2020 AFP