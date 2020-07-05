فورمولا واحد: ساينز ينتظر نهاية بطولة 2020 قبل التفكير بفيراري

الإسباني كارلوس ساينز خلال مؤتمر صحافي على هامش جائزة النمسا الكبرى، في الثاني من تموز/يوليو 2020.

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سبيلبرغ (النمسا) (أ ف ب)

أكد السائق الإسباني كارلوس ساينز ان تركيزه في بطولة العالم للفورمولا واحد 2020 سيكون على تقديم أداء جيد مع فريقه ماكلارين، قبل ان يبدأ التفكير بعد نهايتها بمسيرته مع فريق فيراري الإيطالي اعتبارا من العام المقبل.

وسيحل السائق البالغ من العمر 25 عاما خلف مقود السيارة الحمراء في بطولة 2021، مكان الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات.

وشدد ساينز في حوار مع وكالة فرانس برس، على ان ثقته كبيرة بقدرته على تعويض رحيل الألماني عن الفريق.

في ما يأتي نص الحوار الذي أقيم على هامش جائزة النمسا الكبرى التي تقام الأحد على حلبة ريد بول في سبيلبرغ، مؤذنة بانطلاق بطولة 2020 بعد تأخر أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد:

- سؤال: ما هي أهدافك لهذا الموسم؟

- ساينز: كما كانت عليه في العام الماضي. على صعيد النتائج، سيكون من الصعب تحقيق ما هو أفضل. نظرا الى وضع ماكلارين، لقد حققنا كل ما يمكن القيام به، لذا الأهداف تبقى ذاتها لكن المنافسة قد تكون أشد (...) رايسينغ بوينت قادر على انتزاع المركز الرابع لدى الفرق. نحن ورينو متقاربان جدا في الوقت الراهن على ما أعتقد. ستكون (طبيعة) الحلبات الأمر الفاصل بيننا وبينهم.

- سؤال: هل أنت قادر على بلوغ منصة التتويج مرة ثانية بعد البرازيل 2019 (حل في المركز الثالث)؟

- ساينز: أنا مقتنع بأن فرص الصعود الى المنصة ستتوافر، لكن قد يكون الأمر مرتبطا برايسينغ بوينت. في الفورمولا واحد الحديثة، بالنسبة الى فريق مثلنا، ثمة فرصة للصعود الى المنصة مرة خلال العام، لذا سنحاول، وإن كانت هذه الفرصة ضئيلة.

- سؤال: تبدأ الموسم مع ماكلارين، وستكون مع فيراري في الموسم المقبل. هل يغيّر هذا الأمر من مقاربتك؟

- ساينز: صراحة لم أفكر بذلك اليوم قبل ان يتم طرح السؤال علي. هذه ليست مشكلة. على الحلبات، أنا قادر على التركز 100 بالمئة مع ماكلارين لمنح الفريق أفضل ما يمكن.

- سؤال: متى ستبدأ التفكير بـ2021؟

- ساينز: بعد السباق الأخير (في 2020). الى ذلك الحين، أنا ملتزم تماما بهذا المشروع وهذا الفريق (ماكلارين). كسائق، لا تركز على الآتي بل تحاول الفوز بالسباق المقبل. بالطبع لن أتمكن من تحقيق فوز هذا العام سوى في حال حصول أمر غير معتاد. في الفورمولا واحد، نركز على الحلبة بنسبة 100 بالمئة لأن ثمة العديد من الأمور للقيام بها، العديد من السباقات، ولا فرصة للاسترخاء.

- سؤال: هل تشعر بأن الأضواء ستكون مسلطة عليك بشكل أكبر، حتى في بداية موسم يغيب عنها الجمهور وتتضمن تفاعلا أقل مع وسائل الإعلام؟

- ساينز: الأجواء مختلفة لكنني سأدرك في لحظة ما أن الناس ينظرون إلي بشكل أكبر لأنني سأكون مع فبراري في العام المقبل. الأمر لا يزعجني. أحيانا في العام الماضي لم أكن أظهر على شاشة التلفزيون! (يضحك). لذا لن أشكو من الاهتمام المتزايد. لكن يجدر القول إنني فوجئت بمدى متابعة فيراري لي وتحليل مسيرتي. كمية المعطيات التي في جوزة الفرق حاليا تجعلني أفهم انه حتى في حال عدم ظهوري على الشاشة، تتم متابعتي.

- سؤال: أي إلهام يوفره لك الحلول خلفا لفيتل في السيارة الحمراء؟

- ساينز: الحلول خلفا لبطل عالم أربع مرات يحظى بخبرة سيباستيان، أحد أفضل السائقين في التاريخ والذي دائما ما شكل مرجعا، هو بمثابة تحدٍ دائما. لقد نشأت مع فريق الناشئين (في ريد بول الذي أحرز فيتل اللقب العالمي معه بين 2010 و2013)، ودائما ما رغبت في أن أسير على خطاه (...) لن يكون الأمر سهلا. لدى ماكلارين، حللت بدلا من (الإسباني) فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين وصاحب الخبرة الواسعة، وتعاملت مع ذلك بشكل جيد، لذا ثقتي عالية.

- سؤال: كيف تطورت منذ بدايتك في الفورمولا واحد؟

- ساينز: على الحلبة، (تطورت) على مختلف المستويات. في الفورمولا واحد تتطور وتتعلم دون توقف، وأنا واثق من أنني سأتطور أكثر هذا العام. خارج الحلبة، بت أعمل بشكل أكبر. أدركت أهمية خلق جو جيد في الفريق، البقاء قريبا من المصنع، على تواصل مع الجميع...

- سؤال: ماذا تعلمت من الأشهر الماضية بعيدا من الحلبات؟

- ساينز: اكتشفت انني أعشق السفر. أحيانا نشكو كسائقين (من كثرة التنقل للمشاركة في البطولة). أربعة أشهر في المنزل علمتني انني أعشق أن أكون نشيطا دائما، وأن أقوم بما أحب من خلال السفر حول العالم، علما بأنني كنت سابقا أنتقد جدول (البطولة)، العدد الكبير للسباقات.

- سؤال: يمكن للويس هاميلتون (البريطاني سائق مرسيدس) هذا الموسم ان يعادل الرقم القياسي للألماني ميكايل شوماخر. ما رأيك بذلك؟

- ساينز: الأمر لا يصدق. ما قام به لويس خلال الأعوام الماضية مثير للاعجاب وأحترمه كثيرا. اتخذ قرارات جيدة وسيصبح أسطورة بالتأكيد.

© 2020 AFP