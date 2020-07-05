فورمولا واحد: "فيا" يتعهد بمليون يورو لدعم التنوع

ماريو رينسي POOL/ا ف ب/ارشيف

البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، في صورة مؤرخة الرابع من تموز/يوليو 2020 على هامش جائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد.

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سبيلبرغ (النمسا) (أ ف ب)

تعهد الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الأحد بتقديم مليون يورو (1,1 مليون دولار) لصالح مبادرة بطولة العالم للفورمولا واحد لدعم التنوع ومكافحة العنصرية في رياضة الفئة الأولى.

وتنطلق اليوم من على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبرغ، منافسات بطولة 2020 بعد تأخير أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد. ويأتي السباق النمسوي بعد أسابيع من موجة عالمية واسعة من التحركات المناهضة للعنصرية التي طالت آثارها عالم الرياضة لاسيما كرة القدم.

ورفع منظمو البطولة شعار "وي رايس آز وان" ("نتسابق موحدين")، وهو اسم مؤسسة لدعم التنوع أطلقت بمبادرة من الرئيس التنفيذي للبطولة تشايس كاري الذي دعمها بمليون دولار.

وتهدف المؤسسة الى دعم فترات تدريب في الفورمولا واحد ومنح الأشخاص الذين ينتمون الى مختلف المجموعات الإثنية والعرقية، فرصا متوازية.

وأوضح رئيس فيا الفرنسي جان تود، ان المبلغ الذي سيتم دفعه يشكل "خطوة أولى سيليها المزيد"، مشددة على ضرورة "مكافحة أي شكل من التمييز لاسيما على خلفية لون البشرة، الدين، الإثنية أو الأصل الاجتماعي".

وشدد فيا على انه سيعمل على منح الأولية لتطوير المواهب الشابة خلال مختلف مراحل السباقات، من منافسات الكارتينغ وصولا الى الفئة الأولى التي تضم حاليا سائقا أسود وحيدا هو البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات، والذي كان من أبرز الأصوات الداعمة لمناهضة العنصرية.

وأوضح تود "علينا الترويج للتنوع في رياضة السيارات، ولهذا السبب قررنا تقديم مليون يورو دعما للمؤسسة التي أسستها الفورمولا واحد".

وأتى ذلك وسط تقارير عن تباين بين السائقين بما اذا كانوا سيعمدون الى الركوع على ركبة واحدة قبل انطلاق السباق، في إشارة دعم لحركة "بلاك لايفز ماتر" ("حياة السود مهمة") التي اكتسبت زخما متزايدا في الآونة الأخيرة، بعد مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد إثر توقيفه من قبل شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس.

وأكد هاميلتون سائق مرسيدس انه تحدث الى زملائه السائقين خلال اجتماع الجمعة، وشدد على ان "الصمت" حيال مسألة العنصرية هو بمثابة "تواطؤ".

وأفادت تقارير ان عددا من السائقين أبدوا امتعاضهم من هذه المقارنة.

وقال الدنماركي كيفن ماغنوسن سائق هاس "أعتزم الركوع ليس لأنني أدعم حركة +بلاك لايفز ماتر+، بل لأنني أريد أن أظهر دعمي لتحرك عالمي ضد العنصرية والتمييز. آمل في ألا تقوم أي مجموعة بالاستحواذ على ذلك".

وأكدت رابطة السائقين المحترفين انهم جميعا سيضعون عبارة "أنهوا العنصرية" على قمصانهم قبل السباق.

© 2020 AFP