إيران تعلن 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ

ستر ا ف ب/ارشيف

صورة لإيرانيين يضع كثير منهم الكمامات في محطة قطارات في طهران بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2020

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طهران (أ ف ب)

أعلنت السلطات الإيرانية الاثنين 160 وفاة جديدة جراء وباء كوفيد-19، في حصيلة قريبة جداً من العدد القياسي الذي سُجّل في اليوم السابق.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في مؤتمر صحافي نُقل عبر التلفزيون أن هذا العدد اليومي يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في إيران إلى 11731 وفاة.

وبحسب لاري، ثبُتت إصابة 2613 شخصاً بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي الرسمي في البلاد إلى 243,051.

والجمهورية الإسلامية التي أعلنت عن أول إصابات لديها في شباط/فبراير، هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء في الشرق الأوسط بفارق شاسع عن سائر دول المنطقة.

ووفق الأرقام الرسمية الإيرانية، التي يشكك فيها خبراء أجانب ومسؤولون إيرانيون، يبدو أن تفشي الوباء يتّسع في البلاد منذ مطلع أيار/مايو.

وأعلنت لاري الأحد عدد وفيات يومي قياسي مع 163 وفاة خلال 24 ساعة، تجاوز العدد القياسي السابق (162 وفاة) الذي سُجّل قبل أقل من أسبوع.

ولمحاولة الحدّ من تفشي الوباء، أعلنت الحكومة نيتها الزام الناس اعتباراً من الأحد بوضع الكمامات بشكل صارم في الأماكن العامة (المحالات التجارية ووسائل النقل والإدارات...).

ويكرر التلفزيون الحكومي الذي بات مقدموه يضعون الكمامات، رسالة جديدة طوال النهار هي "ضعوا الكمامة".

وأوضحت لاري أن تسع محافظات من أصل 31 في البلاد مصنّفة "حمراء"، المستوى الأعلى على مقياس خطر تفشي الفيروس.

© 2020 AFP