الدوري الاميركي للمحترفين: باكس رابع ناد يغلق مقر تدريباته

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لوس انجليس (أ ف ب)

بات ميلووكي باكس رابع ناد يغلق مقر تدريباته في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بحسب ما اعلنت شبكة "اي اس بي ان" الاميركية الاحد.

ولن يتمكن بالتالي النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو وزملاؤه من التدريب في مقر النادي قبل التوجه الى اورلاندو حيث من المتوقع استئناف المنافسات في 30 تموز/يوليو الحالي.

وسبق لثلاثة اندية ان اقفلت مقار تدريباتهم في الايام الاخيرة وهي لوس انجليس كليبرز، دنفر ناغتس وميامي هيت للسبب ذاته.

يذكر ان رابطة الدوري سمحت في الوقت الحالي بالتدريبات الفردية لاندية دوري كرة السلة الاميركي من اجل تقليص المخاطر في انتقال عدوى وباء كوفيد-19 الذي حصد قرابة 130 الف شخص في الولايات المتحدة حتى الان.

وتستطيع الاندية استئناف التدريبات الجماعية لدى وصولها الى اورلاندو اعتبارا من الاسبوع الحالي لكن يتعين عليها احترام الارشادات الصحية الصارمة المطلوبة.

ومن المتوقع ان يستأنف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين نشاطه في 30 حاليا بمشاركة 22 فريقا تتنافس على المراكز الـ16 المؤهلة الى دور البلاي اوف الذي ينطلق في 17 اب/اغسطس.

وسيخوض كل فريق ثماني مباريات مخصصة للتصنيف النهائي، على ان ينتقل بعد ذلك 16 فريقا تحتل المراكز الثمانية الأولى في كل من المنطقتين الشرقية والغربية، لخوض منافسات الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

وستقيم الرابطة مباريات فاصلة في حال الحاجة الى ذلك لتحديد المراكز، على ان تبدأ منافسات الـ"بلاي أوف" اعتبارا من 17 آب/أغسطس.

وتوقف موسم 2019-2020 في دوري "ان بي ايه" اعتبارا من 11 آذار/مارس بعد تسجيل أول إصابة بين اللاعبين، والتي كانت للفرنسي رودي غوبير من يوتا جاز.

© 2020 AFP