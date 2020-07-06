السعودية تفتح باب التسجيل لأداء مناسك الحج

بندر الدندني ا ف ب

صورة جوية تظهر صحن الكعبة ومحيط المسجد الحرام في مكة فارغين في أول أيام رمضان في 24 نيسان/أبريل 2020

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الرياض (أ ف ب)

أعلنت السعودية الاثنين فتح باب التسجيل للأجانب المقيمين في المملكة الراغبين في أداء مناسك الحج، على أن يشكّل هؤلاء 70 في المئة من مجموع الحجاج فيما البقية من السعوديين بعد الحد من الأعداد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت المملكة أعلنت في وقت سابق أنه سيتم السماح "لنحو ألف" شخص بأداء الحج هذا العام نهاية تموز/يوليو، وذلك بسبب المخاوف من الفيروس، علما أن 2,5 مليون شخص أدوا المناسك في 2019.

وقالت وزارة الحج والعمرة أن نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70 بالمئة من إجمالي حجاج هذا العام، ونسبة السعوديين 30 بالمئة فقط.

وستكون الأولوية بين المقيمين الأجانب "لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة".

وأعلنت فتح باب التسجل عبر موقع الكتروني حتى يوم الجمعة، على أن يجري بعد ذلك الاختيار من بين المتقدّمين لاداء المناسك.

أمّا السعوديون، فسيقتصرون على "الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد".

والحج هو أحد الأركان الأساسية للإسلام، لكنه يشكّل بؤرة رئيسية محتملة لانتشار العدوى لان ملايين الحجاج من حول العالم يتدفّقون على المواقع الدينية المزدحمة في مدينة مكة المكرّمة لأداء المناسك.

ويخيّب قرار المضي بأعداد قليلة آمال ملايين المسلمين الذين غالبًا ما ينفقون مدّخراتهم للسفر لأداء مناسك الحج، وينتظر بعضهم سنوات طويلة للحصول على موافقة من سلطاتهم وسلطات المملكة للحج.

وسجّلت السعودية 213 ألف إصابة بالفيروس بينها نحو ألفي وفاة.

© 2020 AFP