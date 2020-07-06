الصين تحذّر كندا من "عواقب" تدخلها في ملف هونغ كونغ

صورة من الارشيف التقطت بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2017 للعلمين الكندي والصيني في بكين

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بكين (أ ف ب)

حذّرت الصين كندا الاثنين من أنها سترد على قرارات أوتاوا المرتبطة لقانون أمني جديد فرضته بكين على هونغ كونغ، ما ينذر بتدهور العلاقة المتوترة أساسا بين البلدين بشكل إضافي.

وقررت كندا الاسبوع الماضي تعليق العمل باتفاقية مع هونغ هونغ لتسليم المطلوبين ووقف تصدير المعدات العسكرية الحساسة للمدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا بعد أن أعربت دول غربية عن قلقها حيال تأثير القانون الجديد على الحقوق الخاصة بالمستعمرة البريطانية السابقة.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان الصحافيين أن بكين "تدين ذلك بشدة وتحتفظ بحق الرد بخطوات إضافية. ستتحمّل كندا جميع عواقب ذلك".

واكد تشاو أنّ "أي محاولة للضغط على الصين لن تنجح ابدا".

وتابع أنّ "الصين تحضّ كندا على تصحيح أخطائها على الفور ووقف التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال لتجنب الإضرار بشكل إضافي بالعلاقات الصينية الكندية".

وتدهورت العلاقات بين بكين وأوتاوا منذ أوقفت السلطات الكندية المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانتشو في كانون الأول/ديسمبر 2018، واعتقلت الصين في وقت لاحق كنديين، بينهما دبلوماسي سابق.

© 2020 AFP