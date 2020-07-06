بطولة إسبانيا: ريال مدريد لمواصلة الانتصارات وبرشلونة لتضييق الخناق

اندير غيينا ا ف ب

مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس يحتفل بهدفه ضد اتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس في الدوري الاسباني لكرة القدم في الخامس من تموز/يوليو 2020

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مدريد (إسبانيا) (أ ف ب)

يدخل برشلونة دربي كاتالونيا الاربعاء أمام ضيفه إسبانيول المتذيل متطلعا للضغط على غريمه ريال مدريد وتقليص الفارق الى نقطة يتيمة موقتا، قبل لقاء الاخير مع ضيفه ديبورتيفو الافيس الجمعة ضمن المرحلة 35 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ويبتعد النادي الملكي بفارق اربع نقاط في صدارة الليغا عن برشلونة برصيد 77 نقطة من 34 مباراة مع تبقي أربع مباريات على ختام الموسم، الطامح مع نهايته تحقيق لقبه الثاني في الدوري في ثماني سنوات بعد لقب أخير عام 2017.

وكان ريال مدريد تفوق بصعوبة في المرحلة الاخيرة 1-صفر على مضيفه اتلتيك بلباو بفضل ركلة جزاء لقائده وقلب دفاعه سيرخيو راموس، فيما بدا برشلونة مقنعا في الفوز 4-1 على مضيفه فياريال بعد تعادلين مخيبين امام اتلتيكو مدريد وسلتا فيغو.

وواصل ريال تحقيق النتائج المثالية منذ استئناف منافسات الليغا الشهر الماضي بعد توقف منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ حقق سبعة انتصارات في سبع مباريات، بينما اكتفى برشلونة بأربعة انتصارات وثلاثة تعادلات.

ويخوض ريال مديد مباراته أمام ألافيس صاحب المركز السابع عشر الطامح للبقاء بعيدا عن منطقة الهبوط، إذ يبتعد بفارق ست نقاط عن مايوركا الثامن عشر الذي يحتل أول مراكز العودة الى الدرجة الثانية.

وسبق للنادي الملكي أن تفوق على نظيره الباسكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت في الليغا بهدفين لراموس ودانيال كارفاخال.

ورغم أن مدريد حقق العلامة الكاملة منذ استئناف الدوري الا انه لم يرتق الى التطلعات في المباريات الثلاث الاخيرة حيث فاز بجميعها بالنتيجة ذاتها (1-صفر) واحتاج الى ركلة جزاء في آخر مباراتين لحصد النقاط الست، وهي المرة الثالثة منذ العودة التي يفوز ريال بفضل ركلة جزاء.

وواصلت الصحف الكاتالونية هجومها على النادي الملكي وعلى تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" التي ساهمت في منح ريال العديد من القرارات لصالحه وفق الصحف، وقد عنونت "سبورت" المقربة من برشلونة الاثنين "فضيحة أخرى من +في ايه آر+ لصالح ريال مدريد"، في إشارة الى احتساب الحكم ركلة جزاء للبرازيلي مارسيلو وغض النظر عن دهس راموس لرجل راوول غارسيا وعدم احتساب ركلة لبلباو.

فيما نسبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في صفحتها الاولى كلام لرئيس النادي الكاتالوني جوسيب ماريا بارتوميو قال فيه إن "في ايه آر ليست عادلة وتنحاز دائما الى ذات الفريق".

وكان أكد مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان بعد المباراة امام بلباو أنه سئم من الانتقادات التي اعتبرت بأن ريال استفاد كثيرا من قرارات تحكيمية في الآونة الاخيرة، وقال في هذا الصدد "لقد تعبت. يخيل للبعض بأننا نفوز في مبارياتنا فقط بفضل الحكام. يجب احترام ما يقوم به اللاعبون على ارضية الملعب".

وعن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح فريقه قال "لقد ذهب الحكم لمراجعة اللقطة وقرر منح ركلة جزاء لانها بالفعل ركلة جزاء".

- برشلونة للبناء على الأداء الاخير -

بعد أداء مخيب أمام كل من اتلتيكو مدريد وسلتا فيغو، ظهر برشلونة بصورة مختلفة خلال لقائه الاخير ضد فياريال وخرج فائزا 4-1 ليخفف الضغط عن مدربه كيكي سيتيين الذي أشرك الفرنسي أنطوان غريزمان بعد أن أبقاه في المبارتين الماضيتين على مقاعد البدلاء.

وقدم الاخير مبارة قوية حيث ساهم في هدف فريقه الاول بعدما ضغط على باو توريس مجبرا اياه على تسجيل هدف عكسي قبل ان يسجل شخصيا الهدف الثالث للنادي الكاتالوني.

ورغم أن اسبانيول يتذيل الترتيب وبات هبوطه الى الدرجة الثانية شبه أكيد كونه يبتعد بفارق 11 نقطة عن الافيس السابع عشر الذي يحتل آخر المراكز الآمنة، الا ان برشلونة يدخل اللقاء وفي ذهنه المباراة الاخيرة التي جمعت الفريقين في الليغا في كانون الثاني/يناير الفائت والتي انتهت بالتعادل 2-2 وشهدت على طرد الهولندي فرنكي دي يونغ الغائب حاليا عن برشلونة بداعي الاصابة.

وسيعول برشلونة على نجمه ليونيل ميسي أفضل هداف في الدوري هذا الموسم برصيد 22 هدفا، والذي حقق أفضل موسم له من حيث التمريرات الحاسمة (19) بعد تمريره الى غريزمان في المباراة امام فياريال.

وفي الصراع على المراكز المؤهلة الى دوري الابطال، يحل اتلتيكو الثالث (62 نقطة) ضيفا على سلتا فيغو الثلاثاء بعد أداء وفوز مقنع بنتيجة 3-صفر على ريال مايوركا الجمعة.

أما اشبيلية الرابع، والذي يخوض مباراته ضمن المرحلة 34 اليوم الاثنين امام ضيفه ايبار وسيبتعد في حال الفوز بفارق ست نقاط عن فياريال الخامس، فيحل ضيفا ثقيلا على اتلتيك بلباو الثامن الخميس.

ويخوض فياريال الخامس مباراة قوية مع خيتافي السادس الاربعاء، كونهما يحتلان المركزين المؤهلين الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، حيث سيحاول ريال سوسييداد السابع استغلال أي خطوة ناقصة منهما حين يستضيف غرناطة التاسع الجمعة.

وتفتتح المرحلة الثلاثاء بلقاء فالنسيا العاشر مع مضيفه بلد الوليد الثالث عشر.

وفي صراع تفادي الهبوط، يلتقي مايوركا الثامن عشر مع ليفانتي فيما يحل ليغانيس التاسع عشر ضيفا على ايبار الخميس.

© 2020 AFP