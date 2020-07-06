بطولة إنكلترا: ماتيتش مع يونايتد حتى 2023

أولي سكارف ا ف ب/ارشيف

الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد يحتفل بتسجيل هدف خلال نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم ضد مانشستر سيتي في 29 كانون الثاني/يناير 2020.

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لندن (أ ف ب)

وقّع لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش عقدا جديدا مع فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم يبقيه في صفوفه حتى حزيران/يونيو 2023.

وانضم لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عاما، قادما من تشلسي عام 2017، ولعب مع الفريق 114 مباراة في جميع المسابقات.

وقال في تصريح لموقع النادي على الانترنت "أنا سعيد جدا لأنني سأبقى جزءا من هذا النادي الرائع".

وأضاف "كلاعب ما زال لدي الكثير لأقدمه وأحققه في مسيرتي، وتحقيق ذلك مع مانشستر يونايتد سيكون شرفاً كبيراً".

وتابع "إنه فريق مثير حقا لتكون جزء منه. لدينا توازن جيد بين الشباب والخبرة داخل الفريق وهناك صداقة كبيرة بين المجموعة".

واعتبر مدرب الفريق النروجي اولي غونار سولسكاير أن "خبرة ماتيتش واحترافيته وقيادته" ستكون حاسمة وقال "لدينا قوة كبيرة في خط الوسط، والصفات التي يتمتع بها نيمانيا جزء أساسي من ذلك".

واضاف "نيمانيا هنا منذ ثلاثة مواسم الآن ويفهم حقا قيم اللعب مع مانشستر يونايتد".

ولعب ماتيتش اساسيا في مباريات يونايتد الثلاث الماضية في الدوري الإنكليزي الممتاز ضمن 16 مباراة خاضها في البطولة في اجمالي مشاركته هذا الموسم.

ويحتل يونايتد، الذي لم يخسر في مبارياته الـ 16 الأخيرة في جميع المسابقات، المركز الخامس بفارق نقطتين عن تشلسي الرابع اخر المراكز المؤهلة رسميا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

© 2020 AFP