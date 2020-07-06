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بطولة روسيا: زينيت بطلا للمرة الثانية تواليا

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لقطة لمهاجم زينيت سان بطرسبرغ ارتيم دزيوبا (يسار) متخطيا فيكتور فاسين من سسكا موسكو خلال مواجهة الفريقين في الدوري الروسي. 20 حزيران/يونيو 2020
لقطة لمهاجم زينيت سان بطرسبرغ ارتيم دزيوبا (يسار) متخطيا فيكتور فاسين من سسكا موسكو خلال مواجهة الفريقين في الدوري الروسي. 20 حزيران/يونيو 2020 - ا ف ب
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موسكو (أ ف ب)

توج زينيت سان بطرسبرغ بطلا للدوري الروسي لكرة القدم للعام الثاني تواليا بفوزه على كراسنودار 4-2.

وابتعد زينيت بفارق 13 نقطة عن اقرب منافسيه لوكوموتيف موسكو قبل نهاية الموسم باربع مراحل ليحرز اللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وسجل هدافا الدوري الروسي ارتيم دزيوبا (17 هدفا) والايراني ساردار عزمون (15) وكلاهما يلعب في صفوف زينيت خلال فوز فريقهما على كراسنودار.

ويستطيع زينيت بقيادة مدربه سيرغي سيماك، احراز الثنائية المحلية اذا نجح في تخطي سبارتاك موسكو في نصف النهائي المقرر في 18 تموز/يوليو.

وكان الدوري الروسي عاود نشاطه في 20 حزيران/يونيو بعد ان توقف في 17 اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

© 2020 AFP

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