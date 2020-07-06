رئيس الوزراء السوداني يقيل رئيس الشرطة في البلاد ونائبه عقب احتجاجات كبيرة

نشر الأحد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تغريدة على حسابه عبر تويتر يعلن فيها تعيين الفريق عز الدين الشيخ علي منصور مديرا عاما للشرطة في البلاد بعد إعفاء الفريق أول عادل أحمد بشائر من هذا المنصب. وكانت مظاهرات ضخمة قد خرجت الثلاثاء الماضي في الذكرى الأولى للثورة السودانية طالبت بتسريع عملية الإصلاح في البلاد.

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في أعقاب احتجاجات كبيرة طالبت بمزيد من الإجراءات بحق مسؤولين على صلة بالرئيس السابق عمر البشير، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارا الأحد بإعفاء الفريق أول عادل أحمد بشائر من منصب مدير عام الشرطة وكذلك إعفاء نائبه الفريق عثمان محمد يونس.

وكتب حمدوك على حسابه عبر تويتر أنه عين الفريق عز الدين الشيخ علي منصور بمنصب مدير عام الشرطة. ولم يتطرق لمزيد من التفاصيل.

وهذه المظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف بالشوارع في أنحاء السودان الثلاثاء للمطالبة بالإسراع بعملية الإصلاح وإعطاء دور أكبر للمدنيين في إدارة الفترة الانتقالية جاءت سلمية بشكل كبير، وإن أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين.

وربط محتجون وجماعات مؤيدة للديمقراطية بين المسؤولين المفصولين ونظام البشير الذي خلع من السلطة في أبريل نيسان 2019 بعد شهور من الاحتجاجات.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أي من الرجلين.

فرانس24/ رويترز

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