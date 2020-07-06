ريبورتاج: حفل بلا جمهور ضمن مهرجانات بعلبك في رسالة "صمود" للبنانيين

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في حدث يكتسي رمزية كبيرة في ظل أزمة غير مسبوقة يشهدها لبنان، ومن داخل معبد باخوس التاريخي في مدينة بعلبك، نظم حفل موسيقي ضخم من دون جمهور، هو الوحيد لهذا العام في إطار المهرجان اللبناني العريق. وحمل الحفل عنوان "صوت الصمود" وأحيته الأوركسترا الفيلهارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فازليان. وتوزع أكثر من 150 مشاركا بين عازفين ومغنين على أرجاء باحة معبد باخوس في القلعة الرومانية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث، محافظين بدرجة كبيرة على مقتضيات التباعد الجسدي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد.