فرنسا: متحف اللوفر يفتح مجددا للزوار لكن بإجراءات وقائية من فيروس كورونا

مع تواصل إجراءات تخفيف الحجر في فرنسا ما بعد جائحة فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها، يفتح الاثنين متحف اللوفر، الأكبر والأكثر ارتيادا في العالم، أبوابه أمام الجمهور المتعطش لزيارته. وفي مرحلة أولى سيتيح المتحف زيارة ٧٠ بالمئة فقط من مساحته للزوار الذين سيفرض عليهم ارتداء كمامات لمكافحة تفشي الوباء.

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في فرنسا، يعيد متحف اللوفر في باريس، وهو الأكبر والأكثر ارتيادا في العالم، الاثنينفتح 70 بالمئة من مساحته أمام الزوار. ويفرض المتحف على الزوار وضع كمامات للسماح لهم بالدخول إلى أرجائه.

مايسة عواد متحف اللوفر

وأمام لوحة موناليزا حيث درج السياح من كل أنحاء العالم على التقاط صور تذكارية، ألصقت على الأرضية إشارات تحدد الأماكن التي يسمح للزوار بأن يقفوا فيها لالتقاط صور السيلفي، وذلك لتفادي الازدحام.

معرض دافنشي

وقال رئيس المتحف ومديره جان لوك مارتينيز إن أزمة كوفيد-19 تسببت للمتحف حتى اليوم "بخسائر تفوق الأربعين مليون يورو".

في باريس أيضا، يبدأ أسبوع الموضة الاثنين افتراضيا ومن دون عروض حية للمرة الأولى في تاريخه.

فرانس24/أ ف ب

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