مؤتمرات افتراضية للتوصل الى تفاهم حول مفاوضات السلام في أفغانستان

نور الله شيرزاده ا ف ب/AFP/ارشيف

عناصر من طالبان وقريون افغان يحتفلون بالاتفاق مع الولايات المتحدة في آذار/مارس 2020

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كابول (أ ف ب)

يشارك الرئيس الأفغاني اشرف غني هذا الأسبوع في عدة مؤتمرات عبر الفيديو مع مسؤولين أجانب للتوصل إلى تفاهم حول مفاوضات السلام مع طالبان، كما أعلنت وزارة الخارجية الإثنين.

وأعلن غران هيواد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن ثلاثة مؤتمرات افتراضية ستعقد في هذا الخصوص أولها الإثنين مع ممثلين لعشرين بلدا.

وأضاف "ترمي إلى التوصل لتفاهم" حول مفاوضات السلام على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأفغانية هذه المبادرة التي تشارك فيها الولايات المتحدة وباكستان وروسيا والهند وإيران والصين وقطر ومصر والأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية.

وقبل ساعات من الاجتماع الأول ندد المتحدث باسم غني بتصاعد أعمال العنف المنسوبة لطالبان في الأسابيع الماضية.

وصرح صديق صديقي للصحافيين "لا عقبات من ناحيتنا بشأن عملية السلام لكننا نرى أن حركة طالبان غير جدية". وأضاف "أفرجت كابول عن أكثر من أربعة آلاف" سجين من طالبان "لخفض مستوى العنف في البلاد" لكنه "لم يتراجع".

ووعد الرئيس غني بالإفراج عن خمسة آلاف سجين من طالبان مقابل ألف عنصر من قوات الأمن الأفغانية وقعوا في الأسر طبقا للاتفاق بين واشنطن وطالبان في الدوحة والذي لم تصادق عليه كابول.

وفي الإتفاق المبرم نهاية أيلول/سبتمبر تعهدت واشنطن سحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول منتصف 2021 مقابل ضمانات من طالبان خصوصا إعادة تحريك مفاوضات السلام.

ورغم ان طالبان اعلنت مرارا "تعهدها" احترام بنود الاتفاق، فانها غالبا ما تحمل الحكومة الأفغانية مسؤولية تعطيل المفاوضات وتتهمها بعدم الإفراج عن سجنائها بسرعة.

والإثنين أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لفرانس برس أن كابول "وضعت عقبات" للافراج عن خمسة آلاف سجين و"عليها إتمام العملية". وأضاف أن "حجج" الحكومة "غير منطقية وغير معقولة".

وتراجع العنف في البلاد منذ اعلان طالبان وقفا لاطلاق النار لثلاثة أيام نهاية أيار/مايو بمناسبة عيد الفطر. لكن السلطات الأفغانية تؤكد أن هجمات المتمردين تجددت بقوة في الأسابيع الماضية.

© 2020 AFP