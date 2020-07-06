وزراء جدد للداخلية والبيئة والعدل في الحكومة الفرنسية برئاسة كاستكس

من اليمين إلى اليسار دارمانين وزير الداخلية، بومبيلي وزيرة البيئة ودوبون موريتي وزير العدل

شملت التشكيلة الوزارية للحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة جان كاستكس، الإثنين تعديلات طرأت على أهم الحقائب لا سيما الداخلية والبيئة والعدل. فقد تم تعيين اليميني جيرالد دارمانين البالغ 37 عاما وزيرا للداخلية، وباربارا بومبيلي (45 عاما) وزيرة للبيئة، والمحامي إيريك دوبون-موريتي وزيرا للعدل.

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تضمنت التشكيلة الوزارية للحكومة الفرنسية الجديدة التي يرأسها جان كاستكس، تعديلات في عدد من الحقائب لا سيما وزارات الداخلية والتحول البيئي والعدل.

وتم تعيين وزير المحاسبة العامة في حكومة إدوار فيليب المستقيلة اليميني جيرالد دارمانين البالغ 37 عاما وزيرا للداخلية.

ودارمانين حليف للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ العام 2017، وكان قد طرح اسمه وزيرا للداخلية في آخر تعديل حكومي واسع النطاق.

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كما تم تعيين باربارا بومبيلي (45 عاما) التي كانت تنتمي لحزب الخضر قبل أن تلتحق بالحزب الحاكم وزيرة للتحول البيئي.

وشغلت بومبيلي منصب وزيرة دولة للتنوع البيولوجي في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، وباتت تشغل ثالث أبرز منصب في الحكومة.

ومن جهته، أصبح المحامي إيريك دوبون-موريتي وزيرا للعدل، في مفاجأة سارع التجمّع الوطني (اليمين المتطرف) للتنديد بها.

وجاء في تغريدة لزعيمة التجمّع الوطني مارين لوبان "في وزارة العدل تم تعيين ناشط يساري متطرف يأمل حظر التجمّع الوطني، أكبر أحزاب المعارضة"، مؤكدة أن هذا الأمر ينبئ بتداعيات وخيمة.

في المقابل، احتفظ بعض الوزراء الأساسيين في الحكومة المستقيلة بحقائبهم على غرار وزير الخارجية جان إيف لودريان، ووزيرة الجيوش فلورانس بارلي ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير الذي باتت حقيبته تحمل إسم وزارة "الاقتصاد والمالية والإنعاش".

وستلقى على عاتق لومير، اليميني السابق، مهمة إخراج فرنسا من الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن جائحة كوفيد-19.

فرانس24/ أ ف ب

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